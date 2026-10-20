Депресираният Марк Алън обмисля край на кариерата си

Марк Алън се завърна в игра за първи път след Световното първенство през май, но призна, че кариерата му в снукъра може би е приключила. Завръщането му завърши със загуба с 2:4 от Джордан Браун на Северна Ирландия Оупън във вторник следобед. Това беше първият му мач след болезненото поражение от У Идзъ на полуфиналите на Световното първенство в „Крусибъл“.

Пистолета имаше сравнително лесна черна топка, с която можеше да спечели срещата със 17:15, но пропусна. Това позволи на У да изравни резултата и да изпрати двубоя в решителен фрейм, който китайската звезда спечели. Така У Идзъ се класира за финала след епична победа със 17:16.

40-годишният Алън не беше играл оттогава, пропускайки поредица от големи турнири, включително Мастърса в Шанхай, China Open, Wuhan Open, British Open и Shenzhen Open. Той отказа участие и на English Open, където трябваше да защитава титлата си.

Отсъствието на Алън беше по лични причини, които той предпочете да запази за себе си, както има пълното право да направи. Очевидно обаче тези проблеми продължават, тъй като Алън намекна, че може би вече е изиграл последния си мач в професионалния снукър.

„Не се чувствах добре, ако трябва да бъда откровен“, заяви Алън пред TNT Sports, когато беше попитан как се е чувствал по време на двубоя. „Чувствах се наистина претоварен емоционално. В момента се намирам в много тежък период. Дори само да изляза там и да опитам беше трудно. Мисля, че ако не играех срещу Джордан, изобщо нямаше да се завърна.

Чувствах, че ако ще играя за последен път, то да бъде тук, в „Уотърфронт“, където всичко започна през 2005 година, срещу един от най-добрите ми приятели. Струваше ми се, че това би бил по-добър начин да сложа край.“

Попитан дали наистина обмисля прекратяване на кариерата си, той отговори:

„Да.“

Още по-притеснителното за Алън беше, че в последния фрейм той пропусна изключително лесна черна топка към левия ъглов джоб. Коментаторът Нийл Фулдс определи изпълнението като „пропуска на седмицата“.

Преди двубоя Браун говори пред TNT Sports за ситуацията около своя съперник.

„Очевидно Марк има проблеми извън снукъра. Желая му всичко най-добро и е чудесно да го видим отново в игра. Но нека битката започне. Имам работа за вършене.“

По-рано този месец Браун призна, че дори не е бил сигурен дали действително ще се изправи срещу своя добър приятел и партньор в тренировките, или ще продължи напред без игра.

Междувременно Алън разкри колко тежка е ситуацията, през която преминава.

„Получих огромна подкрепа, но проблемите са вътре в мен. Ако трябва да бъда откровен, просто не виждам бъдеще за себе си в снукъра. Тъжно е да го кажа, защото това е единственото нещо, което съм обичал да правя, откакто бях на 12 години. Последните няколко месеца бяха наистина много трудни и това ме накара да погледна на снукъра по съвсем различен начин. В момента просто се опитвам да оцелея.“

Алън се завърна край масата пред родна публика в Северна Ирландия срещу близкия си приятел Браун. Двамата се прегърнаха сърдечно преди началото на срещата. Самият двубой не предложи особено високо качество, като и двамата играчи изпитваха затруднения да намерят добра форма и ритъм. След няколкомесечно отсъствие от състезателния снукър не беше изненада, че Алън не се представи на обичайното си ниво.

В същото време Браун води битка за запазване на мястото си в професионалния тур през този сезон, така че залогът беше голям, а атмосферата – доста напрегната. Все пак бившият шампион от Welsh Open успя да стигне до победата и да си осигури място сред последните 32-ма, където ще се изправи срещу Майкъл Холт.

В интервю за Metro по-рано този месец Браун беше споделил притесненията си за Алън.

„Не мога да коментирам твърде много ситуацията, но това, което знам, е, че той се справя. Поддържам връзка с него и се интересувам как е. Наистина не знам дали ще играе, или не. Ако участва, ще бъде страхотно за местната публика. Ще бъде чудесно да го видим отново в игра. Всички искаме той да се завърне. Лично на мен ми липсва. Притеснявам се за него, защото е един от най-добрите ми приятели.

Всички се надяваме скоро отново да го видим край масата да играе любимата си игра, защото той е страхотен състезател и страхотен човек. Най-важното е, че се справя със ситуацията. Очевидно има неща, които трябва да разреши, затова всички се надяваме скоро отново да бъде край снукър масата.“

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