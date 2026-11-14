Робъртсън повален на полуфиналите в Шампион на шампионите

Крис Уейклин продължи впечатляващото си представяне на турнира Шампион на шампионите, след като победи Нийл Робъртсън с 6:2 и се класира за финала в Лестър. При единственото си предишно участие в надпреварата през 2023 година Уейклин загуби с 0:4 от Джон Хигинс, но този път успя да елиминира Бари Хоукинс, Марк Селби и Робъртсън, като загуби общо само пет фрейма в трите срещи.

В неделя той ще се бори за титлата срещу Кайрън Уилсън или Шон Мърфи, които ще се изправят един срещу друг във втория полуфинал в събота вечер. При успех 34-годишният Уейклин ще спечели третата титла в професионалната си кариера, след като триумфира на Shoot Out през 2023 година и на Откритото първенство на Шотландия през 2025 година.

„През годините с Нийл сме имали страхотни битки, така че знаех, че днес трябва да покажа най-добрата си игра, за да спечеля“, заяви Уейклин. „В последния фрейм почувствах напрежение. Това беше първият път от доста време насам, в който се изнервих по време на мач, така че се радвам, че успях да се справя и да победя. Турнири като този са огромни събития. Преди пет години дори не можех да си представя, че ще успея да се класирам за тях. Затова за мен е огромна чест да бъда на финала на толкова престижна надпревара. Очаквам с нетърпение неделя“, добави англичанинът.

Серия от 54 точки помогна на Уейклин да спечели откриващия фрейм, преди Робъртсън да изравни с брейк от 108 точки. В третата партия Уейклин изоставаше с 0:57, но успя да направи обрат и да я измъкне със серии от 38 и 31 точки. След това австралиецът реализира брейк от 69 точки в четвъртия фрейм, за да изравни резултата на 2:2.

Заемащият 12-то място в световната ранглиста Уейклин направи серия от 67 точки в петия фрейм. Робъртсън получи възможност да разчисти масата, но при актив от 50 точки пропусна сравнително лесна кафява топка към ъглов джоб в горната част на масата. Уейклин реализира кафявата топка и отново поведе в резултата. Това се оказа ключовият повратен момент в срещата, тъй като Робъртсън успя да вкара само една топка в последните три фрейма.

Щастливо вкарана червена топка даде възможност на Уейклин да направи серия от 55 точки в шестата партия и да увеличи преднината си на 4:2. Последваха нови брейкове от 96 и 63 точки, с които англичанинът си осигури първото участие на финал през 2026 година.

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