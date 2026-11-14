Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър

Робъртсън повален на полуфиналите в Шампион на шампионите

  • 14 ное 2026 | 13:00
  • 802
  • 0
Робъртсън повален на полуфиналите в Шампион на шампионите

Крис Уейклин продължи впечатляващото си представяне на турнира Шампион на шампионите, след като победи Нийл Робъртсън с 6:2 и се класира за финала в Лестър. При единственото си предишно участие в надпреварата през 2023 година Уейклин загуби с 0:4 от Джон Хигинс, но този път успя да елиминира Бари Хоукинс, Марк Селби и Робъртсън, като загуби общо само пет фрейма в трите срещи.

В неделя той ще се бори за титлата срещу Кайрън Уилсън или Шон Мърфи, които ще се изправят един срещу друг във втория полуфинал в събота вечер. При успех 34-годишният Уейклин ще спечели третата титла в професионалната си кариера, след като триумфира на Shoot Out през 2023 година и на Откритото първенство на Шотландия през 2025 година.

„През годините с Нийл сме имали страхотни битки, така че знаех, че днес трябва да покажа най-добрата си игра, за да спечеля“, заяви Уейклин. „В последния фрейм почувствах напрежение. Това беше първият път от доста време насам, в който се изнервих по време на мач, така че се радвам, че успях да се справя и да победя. Турнири като този са огромни събития. Преди пет години дори не можех да си представя, че ще успея да се класирам за тях. Затова за мен е огромна чест да бъда на финала на толкова престижна надпревара. Очаквам с нетърпение неделя“, добави англичанинът.

Серия от 54 точки помогна на Уейклин да спечели откриващия фрейм, преди Робъртсън да изравни с брейк от 108 точки. В третата партия Уейклин изоставаше с 0:57, но успя да направи обрат и да я измъкне със серии от 38 и 31 точки. След това австралиецът реализира брейк от 69 точки в четвъртия фрейм, за да изравни резултата на 2:2.

Заемащият 12-то място в световната ранглиста Уейклин направи серия от 67 точки в петия фрейм. Робъртсън получи възможност да разчисти масата, но при актив от 50 точки пропусна сравнително лесна кафява топка към ъглов джоб в горната част на масата. Уейклин реализира кафявата топка и отново поведе в резултата. Това се оказа ключовият повратен момент в срещата, тъй като Робъртсън успя да вкара само една топка в последните три фрейма.

Щастливо вкарана червена топка даде възможност на Уейклин да направи серия от 55 точки в шестата партия и да увеличи преднината си на 4:2. Последваха нови брейкове от 96 и 63 точки, с които англичанинът си осигури първото участие на финал през 2026 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

Готов е жребият за Балканското първенство по снукър

Готов е жребият за Балканското първенство по снукър

  • 13 ное 2026 | 15:26
  • 1057
  • 0
Мърфи размаза конкуренцията в Шампион на шампионите

Мърфи размаза конкуренцията в Шампион на шампионите

  • 12 ное 2026 | 14:06
  • 2347
  • 0
Ясен е жребият за UK Championship

Ясен е жребият за UK Championship

  • 11 ное 2026 | 16:55
  • 2319
  • 0
Нийл Робъртсън се класира за полуфиналите на турнира Шампион на шампионите

Нийл Робъртсън се класира за полуфиналите на турнира Шампион на шампионите

  • 11 ное 2026 | 13:33
  • 3057
  • 0
Хигинс се класира на 61-вия си ранкинг финал в кариерата

Хигинс се класира на 61-вия си ранкинг финал в кариерата

  • 6 ное 2026 | 14:56
  • 3597
  • 0
Кайрън Уилсън отново е на финал

Кайрън Уилсън отново е на финал

  • 6 ное 2026 | 10:28
  • 2018
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

  • 14 ное 2026 | 13:09
  • 6614
  • 29
Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

  • 14 ное 2026 | 13:15
  • 6316
  • 19
Кирил Котев: Срамен резултат, извиняваме се на цяла България

Кирил Котев: Срамен резултат, извиняваме се на цяла България

  • 14 ное 2026 | 11:35
  • 8658
  • 98
Испанец фаворит за националния ни отбор

Испанец фаворит за националния ни отбор

  • 14 ное 2026 | 09:32
  • 15029
  • 55
Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

  • 14 ное 2026 | 12:35
  • 3748
  • 22
Марек 0:0 Черноморец, червен картон за домакините

Марек 0:0 Черноморец, червен картон за домакините

  • 14 ное 2026 | 14:30
  • 962
  • 0