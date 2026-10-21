Защо Марк Алън отново е в депресия и иска да спре със снукъра

Звездата на снукъра Марк Алън призна, че кариерата му може да е приключила, докато се бори с редица „вътрешни проблеми“, заради които в момента „просто се опитва да оцелее“. В откровено интервю за TNT Sports бившият номер 1 в света едва сдържаше сълзите си, а водещата Рейчъл Кейси го утеши, докато той разказваше за състоянието си след загубата от Джордан Браун в първия кръг на Откритото първенство на Северна Ирландия в Белфаст.

За северноирландеца това беше първи мач след поражението от У Идзъ на полуфиналите на Световното първенство през април, когато при преднина от 16:15 пропусна черна топка от точката ѝ, която щеше да му донесе победата, а впоследствие загуби решителния фрейм.

Оттогава 40-годишният Алън не участваше в турнирите заради лични проблеми, които не е разкривал публично. Според наличната информация те не са свързани с начина, по който загуби в „Крусибъл“. През последните шест години обаче той трябваше да се справя с фалит и развод, като последният го подтикна да свали близо 32 килограма. След поражението с 2:4 от Браун — негов близък приятел и сънародник, който също е от Антрим — Алън даде да се разбере, че му предстои ново продължително, а може би и окончателно оттегляне от спорта.

Mark Allen: “I’m just trying to survive at the minute. My snooker career might be over.” https://t.co/UAjgR4iirL — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) October 20, 2026

„Мисля, че ако не играех срещу Джордан, нямаше да се върна. Реших, че ако ще играя за последен път, да бъде тук, в „Уотърфронт“, където всичко започна през 2005 година, срещу един от най-добрите ми приятели. Стори ми се, че това е по-добър начин да се сбогувам.“

Попитан дали говори сериозно за оттеглянето си, Алън потвърди и продължи:

„Получих огромна подкрепа, но проблемите са вътре в мен. Ако трябва да бъда честен, просто не виждам бъдеще, в което снукърът да присъства. Тъжно е да го кажа, защото от 12-годишен това е единственото, което съм обичал да правя. Но последните няколко месеца бяха наистина трудни и ме накараха да погледна по друг начин на мястото на снукъра в живота ми. В момента просто се опитвам да оцелея.“

Кейси веднага се опита да утеши Алън, който сякаш избърса сълза, и го увери, че много от приятелите му в спорта с радост ще го посрещнат с отворени обятия, когато пожелае да се завърне. Както вече беше споменато, Алън премина през много трудности през последните пет години. През януари 2021 г. той обяви личен фалит, като обясни, че е похарчил спечелените в кариерата си 3,5 милиона паунда от наградни фондове толкова бързо, колкото ги е получавал.

„Просто харчех прекалено много във всяка област от живота си“, заяви той в интервю за BBC Sport през октомври 2022 г. „Фалитът беше единственият изход. Лесно е да прочетеш, че съм спечелил 3,5 милиона паунда от снукъра, но ги харчех толкова бързо, колкото идваха. Беше тъжно да го призная предвид парите, които съм изкарал от играта, и успехите, които съм постигнал. Срамно е, но сега най-важното е да подредя живота си. Ако можех да се върна назад, щях да бъда по-разумен с парите. Ако имаше кола за 50 000 паунда, аз купувах такава за 80 000. Ако имаше къща под наем за 1500 паунда на месец, аз избирах такава за 2500.“

Още през октомври 2016 г. Алън беше показал на феновете колко бързо се изразходват парите, които печели от спорта. Той публикува справка, според която, въпреки че за 12 години е заработил 2 милиона паунда, след данъци, разходи и сметки му оставали средно едва 6500 паунда годишно. Финансовото състояние на Алън беше засегнато и от развода с бившата му съпруга Кайла Макгиган. Двамата бяха женени седем години и имат дъщеря Харли, родена през 2017 г.

„Не заделяш достатъчно за данъци и всичко започва да се трупа като снежна топка. Всички правни процедури около развода, плащанията за адвокати и съдебно представителство — сумите постоянно нарастват“, призна той пред BBC Sport.

Освен Харли Алън има дъщеря и от бившата си приятелка Риан Еванс, която също е звезда на снукъра. Двамата, които в миналото са имали публични конфликти, бяха заедно три години, преди връзката им да приключи през 2008 г. Бившите партньори се изправиха един срещу друг на Откритото първенство на Великобритания през август 2021 г. Тогава 12-кратната световна шампионка при жените Еванс отказа да поздрави Алън с докосване на ръцете, когато той се приближи към нея преди началото на мача.

Еванс отказа подадения от Алън юмрук за поздрав, преди да изпълни началния удар в първия фрейм на този изпълнен с напрежение двубой във формат до три спечелени фрейма.

„Беше ужасно“, призна Алън за случилото се в „Морнингсайд Арена“ в Лестър. „Не е нещо, през което искам да преминавам често, но трябваше да остана възможно най-голям професионалист. Мога да ходя с високо вдигната глава. Подходих като към всеки друг мач и показах уважение там, където то беше заслужено. Мисля, че Риан игра добре. Тя нямаше късмет в четвъртия фрейм и в онзи момент заслужаваше да спечели. Игра много по-добре от мен.“

Както Daily Mail Sport съобщи тогава, поведението на Еванс вероятно е било отговор на действията на Алън по време на Световното първенство през април. Северноирландецът тренирал в същото помещение в „Крусибъл“, в което Еванс работела като анализатор за BBC. Алън се оплакал, че бившата му партньорка го разсейва, и поискал тя да бъде отстранена. Организаторите изпълнили искането му — спорно решение, което разстроило Еванс.

Този конфликт в Шефилд само извади на показ напрежението, което тлее от години и дори е стигало до съда. Еванс е поискала от Алън да увеличи издръжката, която той плаща за дъщеря им Лорън, след недоволство от предишните плащания в размер на около 100 паунда месечно. Сега Алън отново е женен, след като миналата година сключи брак със Сара Хералд. Смята се, че двамата са започнали връзката си през 2023 г.

Освен че отново намери любовта, през последните години Алън се зае и с подобряването на физическата си форма, като постигна впечатляващ резултат — свали близо 32 килограма. Промяната към по-здравословен начин на живот дойде след разговори с легендата на снукъра Рони О’Съливан и с негов близък приятел. Съветите на О’Съливан го подтикнали, наред с други неща, да спре алкохола, а приятелят му го предупредил, че заради начина си на живот може да не доживее сватбата на Харли.

„По-доволен съм от външния си вид. Когато се погледна в огледалото, вече не ми се иска да си вредя“, сподели той пред The Sun през септември 2022 г., докато още беше в процес на отслабване. „Трябва да сваля още килограми. Все още не съм в оптимална форма. Преди да започна диетата, тежах около 121 килограма, което е наистина срамно да признае човек на моята възраст и с моя ръст. Сега съм около 93,5 килограма.

Отказах се от всички изкушения. Дори когато ям нездравословна храна, количеството е съвсем малко. Опитвам се да ограничавам въглехидратите максимално и да се придържам към храни с високо съдържание на протеини и мазнини. Беше трудно, но проявих дисциплина. Не спрях всичко изведнъж, както при предишни диети.

Един от най-близките ми приятели ми каза: „Марк, ако продължаваш така, няма да си тук, за да отведеш Харли до олтара“. Беше тежко да го чуя, но вероятно точно от това имах нужда.“

За съжаление обаче очевидно Алън отново е влязъл в депресивно състояние, макар никъде да не се уточнява публично, че причината е свързана с фрапантно загубения полуфинал в "Крусибъл".

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