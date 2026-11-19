Джак Лисовски направи втория си максимум

Джак Лисовски постигна съвършенство в снукъра, реализирайки великолепен максимален брейк от 147 точки по време на квалификационния си мач срещу Арън Хил за Германския Мастърс.

Максималният брейк беше направен в шестия фрейм на двубоя и постави Лисовски сред претендентите за наградата от 5000 паунда за най-висок брейк.

Лисовски сложи край на 14-годишно чакане за втория си максимален брейк от 147 точки. Първият беше реализиран през 2012 година в квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство.

Това е седмият максимален брейк през настоящия сезон и 248-ият в историята на снукъра.

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