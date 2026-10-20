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Хонда обяви кой ще бъде съотборник на Фабио Куартараро

  • 20 окт 2026 | 10:39
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Отборът на Хонда в MotoGP обяви официално, че Диого Морейра ще партнира на Фабио Куартараро в заводския състав на японската марка през сезон 2027 в кралския клас.

Бразилецът дебютира в MotoGP в началото на 2026 година със сателитния екип на LCR Хонда, като неговият договор беше директно с Хонда. По-рано през лятото от Хонда обявиха, че са привлекли Давид Алонсо в своите редици за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP, но не уточниха в кой тим ще бъде пласиран колумбиецът.

Същото важеше и за Морейра, който прави един приличен дебютен сезон в MotoGP и вече има едно призово класиране на своята сметка – второ място от спринта в Япония. С тези си силни представяния бразилецът е убедил ръководителите на Хонда да му гласуват доверие и да го поставят в заводския си отбор, в който той ще си партнира със световния шампион за 2021 година Куартараро.

В същото време Алонсо ще дебютира в MotoGP с екипа на LCR Хонда, а негово съотборник ще бъде френският ветеран Йоан Зарко.

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Снимки: Gettyimages

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