Хонда обяви кой ще бъде съотборник на Фабио Куартараро

Отборът на Хонда в MotoGP обяви официално, че Диого Морейра ще партнира на Фабио Куартараро в заводския състав на японската марка през сезон 2027 в кралския клас.
Бразилецът дебютира в MotoGP в началото на 2026 година със сателитния екип на LCR Хонда, като неговият договор беше директно с Хонда. По-рано през лятото от Хонда обявиха, че са привлекли Давид Алонсо в своите редици за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP, но не уточниха в кой тим ще бъде пласиран колумбиецът.
Същото важеше и за Морейра, който прави един приличен дебютен сезон в MotoGP и вече има едно призово класиране на своята сметка – второ място от спринта в Япония. С тези си силни представяния бразилецът е убедил ръководителите на Хонда да му гласуват доверие и да го поставят в заводския си отбор, в който той ще си партнира със световния шампион за 2021 година Куартараро.
В същото време Алонсо ще дебютира в MotoGP с екипа на LCR Хонда, а негово съотборник ще бъде френският ветеран Йоан Зарко.
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Снимки: Gettyimages