Хонда обяви кой ще бъде съотборник на Фабио Куартараро

Отборът на Хонда в MotoGP обяви официално, че Диого Морейра ще партнира на Фабио Куартараро в заводския състав на японската марка през сезон 2027 в кралския клас.

Бразилецът дебютира в MotoGP в началото на 2026 година със сателитния екип на LCR Хонда, като неговият договор беше директно с Хонда. По-рано през лятото от Хонда обявиха, че са привлекли Давид Алонсо в своите редици за началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP, но не уточниха в кой тим ще бъде пласиран колумбиецът.

It's always 5 o'clock somewhere 😉 Welcome to the factory team 🤝 🇧🇷 We are pleased to confirm Diogo Moreira will compete with the Honda HRC Castrol team as the 850cc era begins in @MotoGP in 2027. https://t.co/9CfdGio7Zf — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) October 20, 2026

Същото важеше и за Морейра, който прави един приличен дебютен сезон в MotoGP и вече има едно призово класиране на своята сметка – второ място от спринта в Япония. С тези си силни представяния бразилецът е убедил ръководителите на Хонда да му гласуват доверие и да го поставят в заводския си отбор, в който той ще си партнира със световния шампион за 2021 година Куартараро.

2027 destination: Honda LCR 🛬 Welcome onboard, David! 🇨🇴 Let's enjoy the ride in #MotoGP! ✊💨 https://t.co/TRiOWsGLQK — LCR Team (@lcr_team) October 20, 2026

В същото време Алонсо ще дебютира в MotoGP с екипа на LCR Хонда, а негово съотборник ще бъде френският ветеран Йоан Зарко.

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Снимки: Gettyimages