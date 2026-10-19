Фермин Алдегер пропуска и Гран При на Австралия, Лекуона ще кара

Фермин Алдегер няма да вземе участие в предстоящото състезание за Гран При на Австралия от световния шампионат в MotoGP на емблематичната писта „Филип Айлънд“. Испанският състезател е принуден да пропусне надпреварата заради контузия, а неговото място в Грезини Дукати ще бъде заето от сънародника му Икер Лекуона.

Алдегер бе забелязан в падока на пистата „Херес“ по време на кръга от Световния Супербайк шампионат с шина на лявата ръка. Той получи фрактура на първата метакарпална кост по време на състезанието за Гран При на Индонезия преди малко повече от седмица, след като загуби сцепление на предната гума на 16-и завой и падна тежко в зоната за сигурност.

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Появата му в шина в „Херес“ подсказа, че той едва ли ще бъде напълно възстановен за старта в Австралия. Този уикенд бележи и последното състезание на MotoGP на „Филип Айлънд“, преди надпреварата да се премести в Аделаида от следващия сезон.

Отсъствието на пилота бе официално потвърдено днес от Грезини. Италианският тим обяви, че негов заместник отново ще бъде Лекуона.

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„Фермин Алдегер няма да участва в Гран При на Австралия. Икер Лекуона отново ще се качи на Дукати номер 54. Фермин работи усилено, за да бъде готов за старта в Малайзия след по-малко от две седмици“, гласи съобщението на Грезини Рейсинг в социалната мрежа Инстаграм.

За Лекуона това ще бъде трето участие за сезона в Кралския клас с мотора на Грезини. По-рано през кампанията той замести контузения Алекс Маркес в Унгария, както и пак Алдегер на пистата „Силвърстоун“.

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Испанецът пристига на „Филип Айлънд“ веднага след края на сезона в Световния Супербайк шампионат, където завърши втори в генералното класиране и спечели четири победи. На финалния етап в „Херес“ той се качи на подиума и в трите старта – трети в първото състезание и втори в двете неделни надпревари. В двете си досегашни участия в MotoGP през сезона Лекуона се нареди седми на „Балатон Парк“ и записа отпадане на „Силвърстоун“.

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Снимки: Gettyimages