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Топрак Разгатлиоглу аут до края на сезона в MotoGP

  • 20 окт 2026 | 11:32
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Отборът на Прамак Ямаха обяви, че Топрак Разгатлиоглу ще пропусне остатъка от сезона в MotoGP, защото ще трябва да се подложи на операция на дясното рамо, което той нарани по време на уикенда в Индонезия.

Турският състезател падна тежко в хода на съботната втора свободна тренировка на „Мандалика“ и дори извади рамото. Въпреки това той довърши уикенда, но се оттегли от състезание още в края на осмата му обиколки заради физическия дискомфорт.

Допълнителни прегледи са показали, че контузията е по-сериозна и ще се наложи операция, която ще бъде извършена в следващите дни. Поради тази причина Ел Турко ще пропусне финалните пет кръга от дебютния си сезон в MotoGP.

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„Изключително съм разочарован, че ще пропусна Гран При на Австралия. „Филип Айлънд“ е една от любимите ми писти и място, с което свързвам някои от най-специалните моменти в кариерата си в Супербайк. Очаквах с голямо вълнение възможността да се състезавам тук с мотоциклет от MotoGP, което прави настоящата ситуация още по-трудна за приемане.

„След допълнителните медицински прегледи, на които се подложих след катастрофата на „Мандалика“, стана ясно, че контузията на рамото ми е по-сериозна, отколкото първоначално предполагахме. В резултат на това през следващите дни ще претърпя операция, за да увелича максимално шансовете си за пълно възстановяване и завръщане в оптимална физическа форма. Решението не беше лесно, но след консултации с лекарите и най-близките ми хора сме убедени, че това е правилната стъпка с оглед на бъдещето ми.

„Бих искал също така да пожелая успех на Джак (Милър) в домашната му надпревара. Участието в състезание пред родна публика винаги е специално преживяване, а предвид факта, че това ще бъде последният старт от MotoGP на „Филип Айлънд“, се надявам той да се наслади на един страхотен състезателен уикенд и да постигне отличен резултат. Ще подкрепям него и целия отбор от разстояние“, заяви Разглатиолгу.

Мястото на турчина в състава на Прамак Ямаха ще бъде заето от тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес. Испанецът вече има четири участия с „уайлд кард“ този сезон, като той влезе в точките в три от тях, регистрирайки най-добро класиране от 12-то място в Гран При на Каталуния.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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