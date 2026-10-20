Седем държави искат да приемат Европейското първенство по футзал

Рекорден брой от седем национални футболни федерации заявиха интерес към домакинството на Европейското първенство по футзал през 2030 година, обявиха от УЕФА. Кандидатите са Хърватия, Финландия, Франция, Грузия, Казахстан, Полша и Испания, като само хърватите и испанците вече са организирали турнира.За останалите пет държави това би било първо домакинство на европейския шампионат по футзал. Интересът към надпреварата е поредно доказателство за развитието и нарастващата популярност на този спорт в Европа.

Кандидатите трябва да подадат окончателните си документи до 8 юни 2027 година, а Изпълнителният комитет на УЕФА ще определи домакина през септември същата година. Процедурата по кандидатстване беше открита на 29 юни 2026 година.Предишното издание на Европейското първенство по футзал се проведе през 2026 година в Латвия, Литва и Словения. От УЕФА отчитат силна посещаемост и рекорден интерес към турнира в дигиталните платформи и социалните мрежи.

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Снимки: Imago