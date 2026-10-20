Галатасарай подготвя оферта за Бруно Фернандеш през зимата

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, който през последните седмици е подложен на постоянни критики, може да се раздели с клуба по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. Според информация на турското издание „Фанатик“, грандът Галатасарай планира сериозна офанзива за привличането на португалския полузащитник.

Клубът от Истанбул разполага с необходимия финансов ресурс за реализирането на подобна сделка. Основната въпросителна остава дали преминаването в турската Суперлига би представлявало интерес за самия футболист, който въпреки трудния период запазва ролята си на основна фигура в състава на „червените дяволи“.

От страна на Манчестър Юнайтед няма спешна необходимост за раздяла с Фернандеш, тъй като в настоящия му контракт съществува клауза за едностранно удължаване от страна на клуба до юни 2028 година. Въпреки това на „Олд Трафорд“ са наясно, че това може да се окаже една от последните възможности да получат солидна трансферна сума за правата му.

32-годишният Фернандеш пристигна в Манчестър през януари 2020 година и оттогава натрупа 337 официални двубоя с екипа на тима, в които е отбелязал 111 попадения и е направил 109 асистенции. Опитният халф продължава да бъде и ключов състезател за националния отбор на Португалия, за който има 97 мача и 29 гола.

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Снимки: Gettyimages