Хари Магуайър обяви какво липсва на Манчестър Юнайтед и коментира казуса с Лисандро Мартинес

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър отправи открита критика към съотборниците си след равенството 1:1 срещу Лийдс на „Елънд Роуд“. Опитният бранител заяви, че на отбора липсва кураж при владеенето на топката, а същевременно коментира и ситуацията около Лисандро Мартинес след напрежението по високите етажи в клуба през седмицата.

„Червените дяволи“ откриха резултата в 35-ата минута, когато Браян Мбемо се разписа от близка дистанция. Домакините от Лийдс обаче стигнаха до изравняване веднага след почивката, след като Доминик Калвърт-Люин оползотвори заучено изпълнение от ъглов удар.

След това равенство Манчестър Юнайтед заема незавидното 13-о място във временното класиране на Премиър лийг със само една победа от първите седем шампионатни кръга. Слабите резултати засилват и напрежението върху мениджъра Майкъл Карик предвид високите изисквания на клубното ръководство.

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В интервю за „Скай Спортс“ след срещата Магуайър изрази мнение, че разочароващият изход се дължи най-вече на липса на решителност:

„Работихме здраво върху тактиката през цялата седмица. Искахме да бъдем агресивни без топка, като преливахме между линия от петима в защита и четирима, когато атакувахме. Знаехме, че можем да извлечем предимство в средата на терена, тъй като те разполагаха само с двама полузащитници там. Именно в тази зона трябваше да направим повече. Трябваше да бъдем по-смели с топката и да поемаме инициативата под напрежение. В момента обаче не проявяваме нужния кураж. За да печелиш мачове за Манчестър Юнайтед, са задължителни както смелост, така и хладнокръвие.“

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Английският национал анализира и представянето на съперника:

„Никой не може да оспори задружността и борбения дух. „Елънд Роуд“ е изключително трудно място за гостуване, а Лийдс се намира в отлична серия. Ние обаче сме длъжни да показваме по-висока класа с топката в крака. Недопустимо е да допускаме попадение от статично положение, което върна съперника в двубоя. През останалото време бяхме стабилни и те нямаха много чисти положения. Към 70-ата минута поехме контрола и изглеждахме по-близо до успеха, но като цяло равенството е справедливо.“

Магуайър взе отношение и по скандала около Лисандро Мартинес. Аржентинският бранител си позволи остри публични критики към клубните шефове и техническия директор Джейсън Уилкокс след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига, заявявайки, че отговорността трябва да се търси по високите етажи, а не само при треньорския щаб.

„Имаше много шум около клуба през последните дни — както се случва почти всяка седмица, но сега беше още по-напрегнато. Лисандро излезе, поднесе извиненията си и вече загърбихме този въпрос“, коментира Магуайър.

Въпреки създалото се напрежение, Мартинес започна като титуляр срещу Лийдс, но бе заменен на полувремето от Нусаир Мазрауи заради проблем в областта на бедрото.

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Снимки: Imago