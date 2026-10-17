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Ричарлисон преговаря с два турски гранда

  • 17 окт 2026 | 05:41
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Ричарлисон преговаря с два турски гранда

Турските грандове Галатасарай и Трабзонспор са в надпревара за подписа на нападателя на Тотнъм Ричарлисон преди отварянето на зимния трансферен прозорец.

По-рано тази седмица бразилският национал изненадващо взе участие в мач на отбора на „шпорите“ до 21 години в турнира за ЕФЛ Трофи. Въпреки че отбеляза попадение при поражението от Челтнъм Таун, 29-годишният нападател продължава да бъде извън дългосрочните планове на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“.

С оставащи по-малко от девет месеца до края на договора му и при положение че Роберто Де Дзерби няма нищо против раздяла, Ричарлисон на практика е свободен да разгледа възможностите пред себе си. Според информация на ЕСПН Бразилия от лондонския клуб са готови да улеснят трансфера му възможно най-скоро.

Съобщава се, че Тотнъм е намалил исканата сума за правата на играча повече от наполовина, като сега тя се равнява на около 10 милиона евро (8,44 милиона паунда).

Клубовете от Турция показват най-висока активност към нападателя. Трабзонспор имаше интерес към привличането на бившия футболист на Евъртън още през лятото и продължава внимателно да следи развитието на събитията. Галатасарай също предприема сериозни стъпки за осъществяването на сделката.

В кулоарите вече се водят активни разговори, докато двата тима обмислят следващите си ходове. В момента Галатасарай оглавява класирането в турската Суперлига, докато Трабзонспор заема петата позиция.

Въпреки че ситуацията в Северен Лондон носи разочарование за Ричарлисон, той може да извлече дивиденти от откриващите се пред него перспективи. С оглед на вероятността скоро да стане свободен агент, от януари нататък той ще има право да води официални преговори с чуждестранни отбори.

Нападателят и неговите представители са наясно, че Тотнъм може да бъде принуден да свали финансовите си изисквания още повече в хода на сезона. Ако бразилецът реши да премине в турското първенство, вратата пред него остава отворена, но най-вероятният сценарий е той да изчака развитието на пазара и появата на други оферти.

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