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В Манчестър Юнайтед имали забрана да говорят след мача с Лийдс

  • 19 окт 2026 | 13:36
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Манчестър Юнайтед забрани на футболистите си да говорят пред медиите след равенството 1:1 срещу Лийдс на „Елънд Роуд“, съобщава "Мирър". Според информацията не е имало официална заповед от пресслужбата футболистите да избягват писмените медии, но играчите на Юнайтед по принцип рядко спират за разговори в смесената зона, ако не са придружавани от служител на клуба. След срещата с йоркшърци единственият футболист на „червените дяволи“, който даде интервю пред телевизионните партньори, беше Хари Магуайър, който говори пред клубния канал.

Хари Магуайър обяви какво липсва на Манчестър Юнайтед и коментира казуса с Лисандро Мартинес
Хари Магуайър обяви какво липсва на Манчестър Юнайтед и коментира казуса с Лисандро Мартинес

Решението е дошло след скандала с Лисандро Мартинес, който миналата седмица публично разкритикува ръководството на клуба и спортния директор Джейсън Уилкокс след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.След двубоя с Лийдс Матеус Куня и Бруно Фернандеш са обяснили на журналистите, че нямат разрешение да разговарят с тях. Бразилският нападател бил потърсен от свой сънародник в зоната за интервюта, но представител на медийния екип на Юнайтед се намесил и станало ясно, че няма да има разговор. Капитанът Фернандеш също отказал да говори, като обяснил на чакащите репортери: „Не мога да говоря, не ми е позволено“.

Карик видя позитивите след равенството с Лийдс
Карик видя позитивите след равенството с Лийдс
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Снимки: Gettyimages

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