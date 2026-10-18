Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

Манчестър Юнайтед гостува на Лийдс в мач от седмия кръг на Премиър лийг и едно от яростните дербита на Острова. Българският национал Илия Груев е в групата на домакините. “Червените дяволи” започнаха доста слабо сезона и до момента имат едва една победа в шест мача в първенството, като нямат нито един успех в последните четири мача. От своя страна йоркшърци започнаха по-положително кампанията и се намират в първата половина на класирането, макар да имат само две победи и на практика двата тима са разделяни от само един успех.

Голямата новина около състава на Манчестър Юнайтед е наличието на Лисандро Мартинес в стартовата единайсеторка. Аржентинецът се замеси в сериозен конфликт в средата на седмицата, когато критикува ръководството след поражението от Атлетико Мадрид, но Майкъл Карик заяви вчера, той се е извинил и всичко е забравено. Съставът на “червените дяволи” е идентичен с този, който стартира в испанската столица, а в него се виждат имената новите имена Карлос Балеба, Юри Тилеманс и Андрей Сантош в средата на терена. Коби Мейно и Люк Шоу продължават да лекуват травми и не са на разположение.

It's time for team news! ⏰ 🔴 Here's your United starting XI... 🤳 @Snapdragon https://t.co/A5phvW4gvF — Manchester United (@ManUtd) October 18, 2026

Наставникът на Лийдс Даниел Фарке залага на непроменен състав в сравнение с тези, които започнаха мача с Арсенал. Преди седмица “белите” изиграха силен мач и макар че допуснаха поражение с 2:1, имаха възможност да вземат и нещо повече от мача.

📋 United XI to face Man Utd... https://t.co/SXwWXll8OS — Leeds United (@LUFC) October 18, 2026

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Снимки: Gettyimages