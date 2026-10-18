Карик видя позитивите след равенството с Лийдс

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик определи представянето на отбора срещу Лийдс като крачка в правилната посока и своеобразно ново начало за тима. „Червените дяволи“ не успяха да спечелят двубоя, но наставникът остана доволен от отношението, интензивността и отборната игра на футболистите си.

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„Определено беше крачка в правилната посока. Ако имаш някаква слабост, днес тя ще бъде разкрита. Още преди мача усещах, че играчите са готови за предизвикателството. Не всичко беше перфектно, увереността ни не е на най-високото си ниво, но футболистите се опитваха да правят правилните неща. В определени моменти изглеждахме наистина добре и се защитавахме отлично като отбор“, заяви Карик пред "Скай Спортс".

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Мениджърът подчерта, че е искал да види необходимата отдаденост от своите футболисти заради значението на съперничеството с Лийдс. „Определено имаше ангажираност. Тя трябваше да бъде налице днес и не се съмнявах в това. Очаквах с нетърпение мача, за да го видя. Имаше острота и интензивност. Тази сутрин говорих с момчетата за историята на това съперничество и какво означава то за привържениците и за клуба. Този мач те подлага на изпитание. Представянето ни не беше съвършено, но имаше много неща, които показаха решимостта ни да постигнем резултат. Не трябва да се увличаме прекалено, защото не спечелихме. Въпреки това днес сякаш поставихме ново начало. Момчетата отчаяно искат да се представят добре един за друг и за клуба“, коментира той.

Карик обърна внимание и на промяната в тактическата схема, която според него е внесла свежест в играта на Манчестър Юнайтед. „Имаше усещане за нещо ново. Използвахме различна основна ос на отбора, което е голям позитив за нас. Направихме малка тактическа промяна, а не нещо радикално. Трябваше да се приспособим към силните страни на съперника“, обясни наставникът. Той похвали и Лийдс, както и работата на неговия треньор Даниел Фарке, като подчерта, че съперникът задава много трудни въпроси и наказва всеки отбор, който не е напълно подготвен.

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Снимки: Gettyimages