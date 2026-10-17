Синът на Уейн Рууни с още една крачка към първия отбор на Ман Юнайтед

Кай Рууни направи дебюта си за отбора на Манчестър Юнайтед до 21 години, но не успя да помогне на „червените дяволи“ да избегнат поражението с 2:3 от Нотингам Форест в мач от Premier League 2. 16-годишният син на клубната легенда Уейн Рууни се появи в игра като резерва в 77-ата минута при резултат 2:2, но малко след това съперникът отбеляза победния гол чрез Шакур Самюълс.

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Срещата предложи обрати, като Нотингам Форест поведе чрез Фуад Айоринде Смит, който се разписа два пъти, включително от дузпа. Междувременно Дан Армър изравни за Юнайтед от бялата точка, а Самюъл Лусале даде преднина на домакините, преди Смит отново да възстанови равенството. Появата на Кай Рууни беше важен момент за младия футболист, който направи още една крачка към голямата си цел – да стигне до първия отбор на Манчестър Юнайтед.

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Дебютът му при младежите до 21 години дойде само няколко дни след първото му участие в Младежката лига на УЕФА с отбора до 19 години срещу Атлетико Мадрид. И този мач завърши със загуба за английския тим. Кай е част от академията на Юнайтед от 2020 година, след като преди това е бил и в школата на Манчестър Сити, а през лятото подписа с клуба стипендиантски договор. Очаква се споразумението да премине в професионален контракт, когато навърши 17 години през ноември.

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Уейн Рууни, който отбеляза рекордните 253 гола в 559 мача за Манчестър Юнайтед, неведнъж е подчертавал, че иска синът му да изгради собствена кариера, без да разчита на фамилното име. „Кай иска да остави собствена следа и аз ще бъда до него, за да го подкрепям“, заяви бившият нападател в документалната поредица за семейството си. След дебюта си при 21-годишните младият футболист ще се надява да получава още възможности и да продължи развитието си в академията на „червените дяволи“.

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Снимки: Gettyimages