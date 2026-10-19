Браян Мбемо носи лъч надежда за Майкъл Карик, докато кризата в Юнайтед се задълбочава

Манчестър Юнайтед удължи серията си без победа на шест поредни срещи, след като стигна само до равенство 1:1 при гостуването си на Лийдс Юнайтед. В сезон, в който привържениците на „червените дяволи“ отчаяно търсят поводи за оптимизъм, Браян Мбемо отново намери пътя към мрежата на стадион „Елyнд Роуд“.

За камерунския нападател това бе четвърто попадение в седем мача от Висшата лига. С изключение на капитана Бруно Фернандеш, който записа хеттрик срещу Ипсуич през август, нито един друг футболист в селекцията на Майкъл Карик не е отбелязал повече от един гол през кампанията.

Въпреки че Юнайтед показа сравнително стабилна игра при ремито в Лийдс – подобно на представянето срещу Атлетико Мадрид във вторник след ранния допуснат гол – активът от мача остава скромен. Серията от шест двубоя без успех е най-лошата за тима от сезон 2018/19, когато резултатите се сринаха рязко след постоянното назначение на Оле Гунар Солскяер.

„Само защото не загубиха от Лийдс, сега смятаме, че Юнайтед са се справили добре. Това само по себе си е негативно, защото сваляме летвата и занижаваме критериите. Не бива да говорим за клуб от такъв ранг по подобен начин“, коментира бившият английски национал Джейми Карагър в ефира на „Скай Спортс“.

След миналогодишното издание на това съперничество бившият мениджър Рубен Аморим даде пресконференция, довела до уволнението му в рамките на денонощие. Този път искрата преди срещата запали Лисандро Мартинес, който разкритикува спортния директор Джейсън Уилкокс и клубното ръководство за неубедителната селекция през летния трансферен прозорец.

Въпреки че Мартинес започна като титуляр след поднесеното от него извинение, той бе заменен на почивката заради травма в бедрото. В отсъствието на алтернативи на левия бек за контузения Люк Шоу, Диого Далот стана петият различен футболист, стартирал на тази позиция през сезона.

След края на кръга Манчестър Юнайтед заема незавидното 13-о място в класирането, като тимът му предстои гостуване на италианския Комо в Шампионската лига, за което участието на Шоу остава под въпрос.

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Представянето на Браян Мбемо срещу Лийдс имаше и своите колебливи моменти – камерунецът пропусна чиста възможност с глава преди да открие резултата, а в началото на втората част не успя да спре Доминик Калвърт-Люин при изравнителния гол. Въпреки това приносът на бившото острие на Брентфорд остава фундаментален на фона на слабата форма на останалите офанзивни фигури и травмата на нападателя Бенямин Шешко.

Универсалността на Мбемо се оказва ключова за треньорския щаб – след като започна сезона по десния фланг при отсъствието на Амад Диало, той бе преместен на позицията на централен нападател, а на „Елънд Роуд“ изпълняваше функциите на ляво крило.

„Когато притежаваш качества да играеш силно на множество позиции, треньорите неизменно изискват от теб различни задачи на терена“, коментира бившият нападател на „червените дяволи“ Дион Дъблин пред „Би Би Си Спорт“. „В настоящата ситуация в Манчестър Юнайтед просто си длъжен да заемеш онази позиция, която носи най-голяма полза за тима.“

„Брайън дава изключително много на състава и прави огромни саможертви“, подчерта той. „Готов е на всичко необходимо в интерес на отбора – било то да се труди в дефанзивен план в определени зони, или да се включва активно в нападение. Раздава се на максимум. Заема страхотни позиции, чрез които създава сериозна опасност за противника, и е истински шанс да разполагаме с такъв футболист.“

"Би Би Си"

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Снимки: Gettyimages