Марк Маркес обясни защо е бил впечатлен от "война" Хорхе Мартин

Битката за световната титла в MotoGP навлиза в заключителната си фаза, като само две точки делят лидерите Хорхе Мартин и Марк Маркес преди решителните пет кръга от сезона, стартиращи този уикенд на пистата „Филип Айлънд“.

Седемкратният шампион в кралския клас Маркес никога досега не е губил пряк двубой за короната. В същото време звездите на Дукати не са изпускали титлата при пилотите от 2021 година насам. От своя страна Мартин, който спечели първенството през 2024 година с тима на Прамак Дукати, сега преследва исторически първи триумф за Априлия в най-високата категория.

The #AustralianGP 🇦🇺 is unpredictable in many ways 😱 Find out what's gone viral over the years in #MotoGP 📲 https://t.co/khbSPj7ZiB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2026

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През сезон 2024 Маркес направи своя дебют с машина на Дукати след дългогодишния си престой в Хонда и преминаването в състава на Грезини. Макар че тогава испанецът разполагаше с по-стария модел GP23, докато Мартин, Пеко Баная и Енеа Бастианини пилотираха заводските версии GP24, Марк имаше пълен достъп до телеметрията на италианския производител и отлично познава възможностите на своя конкурент.

„За мен Мартин притежава изключителен талант - сподели Марк Маркес пред motorsport.com. - Миналият сезон беше доста труден за него заради контузиите. Когато обаче преминах в Дукати и имах възможността да прегледам данните на всички пилоти, Хорхе беше сред тези, които ме впечатлиха най-силно с начина си на каране и с това, на което е способен на пистата.“

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„Стилът му е много близък до моя, с изключителен акцент върху агресивното спиране. Вярно е, че стойката му върху мотора е силно изнесена назад, но той никога не отстъпва – истински воин е“, допълни испанският ас.

Хорхе Мартин побърза да отвърне на комплиментите: „Винаги е приятно да чуеш толкова висока оценка от пилот като Маркес. За мен е чест да споря за титлата срещу него. Твърдо вярвам, че именно Марк ме прави по-добър състезател, защото за да го победиш, трябва да покажеш абсолютния си максимум. Надявам се да продължим съперничеството си още дълги години.“

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Най-близкият преследвач на водещото дуо в шампионата е съотборникът на Мартин в Априлия – Марко Бедзеки, който изостава на 46 точки от върха. Другият пилот на решетката, чийто огромен талант Маркес оценява изключително високо, е бъдещият му съотборник в Дукати – Педро Акоста.

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Снимки: Gettyimages