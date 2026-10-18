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Николо Булега разкри, че е имал сериозна оферта от КТМ за MotoGP

  • 18 окт 2026 | 15:40
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Николо Булега разкри, че е имал сериозна оферта от КТМ за MotoGP

Шампионът в Световния Супербайк Николо Булега сподели, че е разполагал с напълно реален вариант да премине в лагера на КТМ в MotoGP за сезон 2027, преди в крайна сметка да подпише договор с тима на VR46.

Италианският пилот се присъедини към тестовата програма на Дукати за MotoGP за 2026, за да подпомогне разработката на новия 850-кубиков мотоциклет и да предаде ценния си опит с гумите на Пирели. Това се считаше за сигурна стъпка към титулярно място при италианския производител за 2027, макар в определен етап от развитието на трансферния пазар изглеждаше, че той може да остане извън борда.

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Името на Булега бе спрягано както за преминаване в Априлия чрез тима на Тракхаус, така и за трансфер в КТМ.

След изключително силен сезон, увенчан със световната титла в Супербайк с Дукати миналия месец, италианецът избра да се завърне в отбора на Валентино Роси – VR46, за който караше в Мото2 през 2019 г.

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Сега Булега призна, че най-сериозната алтернатива пред него е била именно КТМ, докато възможността за Априлия е била значително по-малка.

„Трябваше да изчакаме най-важните състезатели, които бяха в центъра на пазара, да направят своите ходове - обясни Булега. - Опцията за КТМ беше реална и вероятно най-конкретна. Мениджърът ми дори проведе срещи с част от ръководството. Имаше и възможност, макар и по-ограничена, с Априлия. Винаги обаче съм казвал, че моето голямо желание бе да остана с Дукати.“

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„Дебютирах през 2022 година, започнахме в Суперспорт, а след това получих шанс да се състезавам директно в заводския тим в Супербайк. Спечелихме много победи, а тази година дойде и световната титла – черешката на тортата. Да продължа с Дукати беше най-голямата ми цел и в крайна сметка я постигнахме. Сега започва ново предизвикателство.“

В тима на VR46 Дукати Булега ще си партнира с Фермин Алдегер. Част от съперниците му вече прогнозират, че италианецът ще бъде сериозна заплаха още в първите стартове на сезон 2027 заради предварителната си подготовка с новите машини и гуми, въпреки че самият пилот омаловажи тези очаквания.

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Снимки: Gettyimages

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