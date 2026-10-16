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Сензационен обрат: Отмениха тежкото наказание на Адриан Фернандес в Moto3

  • 16 окт 2026 | 14:33
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Сензационен обрат: Отмениха тежкото наказание на Адриан Фернандес в Moto3

Тимът на Леопард Рейсинг постигна драматичен успех пред Международния апелативен съд на ФИМ, след като шокиращото решение на съдебната инстанция отмени дисквалификацията на Адриан Фернандес от първите шест състезания за сезона в Moto3.

През юни тази година комисарите на Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ) обявиха сурово наказание за Адриан Фернандес – брат на двукратния победител в MotoGP Раул Фернандес. Според тогавашното становище състезателят бе дисквалифициран от шест от първите седем старта за сезон 2026.

Водещ пилот в Moto3 беше дисквалифициран от 6 състезания
Водещ пилот в Moto3 беше дисквалифициран от 6 състезания

Причината за санкцията бяха констатации на техническата дирекция на ФИМ, според които отборът на Леопард Рейсинг нерегламентирано е нарушил пломбите на два от неговите двигатели. Вследствие на това пилотът загуби резултатите си от състезанията в Тайланд, Бразилия, САЩ, Испания, Франция и Каталуния. От Леопард Рейсинг моментално обжалваха решението пред Международния апелативен съд на ФИМ, който сензационно отсъди в полза на отбора.

„Международният апелативен съд на ФИМ обяви три важни решения. Жалбите, подадени от отбора на Леопард Рейсинг и Адриан Фернандес срещу решенията от 5 юни, бяха признати за допустими.

„Жалбите бяха уважени по същество, а двете решения на апелативните комисари на ФИМ бяха отменени. Сега компетентните спортни органи трябва да предприемат необходимите действия в съответствие с постановеното решение“, гласи решението от 15 октомври.

„Решението на съда отменя предходните решения на спортните органи, но подробните правни и технически основания за тяхната отмяна ще станат ясни едва след запознаване с мотивите на съдебното решение“, се допълва в него.

Техническата комисия на ФИМ разполага с четириседмичен срок, в който може да обжалва това решение и да върне казуса обратно в съда. Към този момент остава неясно дали подобна стъпка ще бъде предприета. Ако решението остане в сила, то ще повдигне сериозни въпроси относно процедурите при техническите проверки в шампионата и основанията, на които първоначално е наложена тежката санкция.

Преди налагането на дисквалификацията Фернандес заемаше престижната трета позиция в генералното класиране. Отнемането на резултатите от шестте старта му коства общо 77 точки и го свлече до 14-о място. След новото съдебно решение класирането в шампионата ще бъде преизчислено, което ще изкачи Фернандес обратно на пето място със 148 точки, изпреварвайки Марко Морели, който има 146 точки.

„Благодарим на всички наши фенове за непоколебимата подкрепа, която ни оказваха през този изключително труден период“, коментираха от Леопард Рейсинг след успешното обжалване.

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Снимки: Gettyimages

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