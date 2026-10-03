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Етър се справи с Черноморец (Балчик) в мач с 5 гола

  • 3 окт 2026 | 16:22
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Етър се справи с Черноморец (Балчик) в мач с 5 гола

Отборът на Етър постигна труден успех с 3:2 над Черноморец (Балчик) в мач от Sesame Купа на България.   

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Домакините стигнаха до първия гол, след като Толга Мюврет бе точен в 7-ата минута. Последва силна игра и три гола за "болярите", които бяха дело на Стелиян Добрев (22), Йордан Радев (45-автогол) и Християн Цветков (59).   

Последното попадение в сблъсъка бе дело на Мирослав Начев (81), но Черноморец не успя да вкара битката в продължения.

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