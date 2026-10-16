Ивайло Станчев за мача в Исперих

Черноморец (Балчик) гостува в неделя на Бенковски (Исперих). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни сериозна задача, защото само за шест дни ще трябва да изиграем три двубоя от първенството. Първият ни тест е на негостоприемния стадион в Исперих, където загубихме последно в Трета лига през миналата година и от тогава в 25 срещи сме непобедени, така че трябва да внимаваме. Надявам се да продължим с доброто си представяне и да грабнем трите точки“, коментира пред клубни сайт старши треньорът на Черноморец Ивайло Станчев.

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