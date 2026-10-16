Димитър Трендафилов: Очаквам хубав мач

Бенковски (Исперих) приема в неделя Черноморец (Балчик). Срещата от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът спечели последното първенство. Задържа това ниво е пред настоящия сезон. Има добри футболисти и балансиран състав. Това само може да ни мобилизира да излезем и да играем на върха на възможностите си. Ще има надиграване, защото и двата отбора се стремят с чисто футболния си потенциал да печелят мачовете си. Очаквам да се получи хубав мач. Вярваме в нашите възможности. Ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски.

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