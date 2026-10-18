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Яри-Мати Латвала не успя да победи френска легенда в рали "Сан Ремо"

  • 18 окт 2026 | 15:28
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Яри-Мати Латвала не успя да победи френска легенда в рали "Сан Ремо"

Шефът на заводския тим на Тойота в WRC Яри-Мати Латвала остана далеч от победата при дебюта си в емблематичното историческо рали „Сан Ремо“. Финландецът отстъпи пред легендата от Световния рали шампионат Франсоа Делкур, който триумфира с преднина от над минута пред поляка Мачей Любяк.

В крайното класиране Латвала зае третото място, след като получи наказание от една минута и десет секунди заради пресрочено време за ремонт в сервизната зона в петък вечер. Навигатор на финландеца в Италия беше японецът Томия Маекава. За първи път тандемът си партнираше със записки на английски език, което създаде известни затруднения за бившия пилот от световния шампионат.

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„Това беше първото ми рали с Томия, в което използвахме английски. Освен това никога не бях карал в тук и нямах тестове на асфалт от три месеца. В началото просто не успявах да възприемам английския и ми беше трудно да се доверя напълно на записките. Тук пътят постоянно криволичи и се кара изцяло по тях“, коментира Латвала пред rallyjournal.com.

„Постепенно започнах да свиквам и нещата се подобриха. От петък следобед темпото се напасна, а след няколко малки промени по настройките придобих и по-голяма увереност в автомобила“, допълни той.

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Историческата надпревара включваше десет скоростни етапа с обща дистанция от малко над 150 километра. Думите на финландеца бяха подкрепени и от резултатите по трасето, като той записа най-добри времена в съботните отсечки. Въпреки че петъчното наказание му отне втората позиция, Латвала изрази задоволство от представянето си през уикенда.

„В последния етап в петък колата започна да издава тракащ звук и веднага разбрах, че има повреда. В сервизната зона се наложи да свалим скоростната кутия и открихме отчупен зъб от диференциала, намиращ се на доста труднодостъпно място в кожуха на съединителя. За щастие имахме резервни части и успяхме да ги заменим, но пресрочихме времето. Наказанието ни върна малко назад в класирането“, обясни финландецът.

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„Най-важното е, че успяхме да караме и във втория ден. Ритъмът се получи и вече управлявах уверено по записките. Томия също се справи добре с четенето, въпреки че и той срещна трудности в началото. Моите записки са специфични и ни беше нужно време за адаптация. Като цяло това беше отличен урок и оставам с много добри впечатления от финалния ден“, обобщи Латвала.

С победата си в Италия Делкур си осигури и европейската рали титла при пилотите, които се състезават с исторически автомобили, произведени преди 2000 година.

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Снимки: Gettyimages

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