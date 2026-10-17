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Александър Попов: Все още може би не се познаваме съвсем, за да използваме максимума на всеки

  • 17 окт 2026 | 22:56
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Наставникът на ЦСКА Александър Попов коментира след много драматичната загуба от Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 гейма във втория полуфинал на WINBET Суперкупата на България, че все още може би не се познават съвсем, за да използват максимума на всеки.

Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026
Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

"Равностоен мач. Не можахме да се организираме на блокада. Все още може би не се познаваме съвсем, за да използваме максимума на всеки състезател. Дойде време и младите състезатели да играят. Ще има спадове и възходи, но мисля, че те се справиха добре днес", заяви Попов.

Иван Станев: Не показахме най-доброто си лице! Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим
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Снимки: Борислав Трошев

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