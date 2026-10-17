Александър Попов: Все още може би не се познаваме съвсем, за да използваме максимума на всеки

Наставникът на ЦСКА Александър Попов коментира след много драматичната загуба от Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 гейма във втория полуфинал на WINBET Суперкупата на България, че все още може би не се познават съвсем, за да използват максимума на всеки.

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"Равностоен мач. Не можахме да се организираме на блокада. Все още може би не се познаваме съвсем, за да използваме максимума на всеки състезател. Дойде време и младите състезатели да играят. Ще има спадове и възходи, но мисля, че те се справиха добре днес", заяви Попов.

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Снимки: Борислав Трошев