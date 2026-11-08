Мария Кривошийска и Олимпиакос с лесна победа в Гърция

Националката Мария Кривошийска и нейният Олимпиакос (Пирея) записаха трета победа в гръцката Волей лига при жените. Воденият от Бранко Ковачевич тим се наложи като гост на слабака Аполониос (Керацини) с категоричното 3:0 (29:27, 25:14, 25:22) в мач от 4-ия кръг.

Мария Кривошийска и Олимпиакос напред за "Чалъндж къп" след нова драма

Олимпиакос е на второ място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 7 точки. В следващия 5-и кръг "червено-белите" са домакини на друг от слабаците - Арис (Солун). Срещата е в събота (14 ноември) от 18,00 часа българско време.

Мария Кривошийска игра цял мач като титулярка и завърши с едва 4 точки (2 блока и 67% ефективност в атака – +1) за успеха.

Най-полезни за Олимпиакос станаха Тейлър Банистър (1 блок, 3 аса и 25% ефективност в атака – +6) и Ирини Хаджиефстратиаду (3 блока, 1 ас и 73% ефективност в атака – +10) с 14 и 12 точки за победата.

Българката в състава на Аполониос Селин Салим също игра цял мач и завърши с 3 точки (10% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +1).

Катерина Кокоти се отчете с 13 точки (1 блок, 2 аса и 71% ефективност в атака – +9), Лабриана Пита и Христина Адамопулу приключиха с по 9 точки за домакините.

АПОЛОНИОС (КЕРАЦИНИ) – ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) 0:3 (27:29, 14:25, 22:25)

АПОЛОНИОС: Христина Адамопулу 9, Лабриана Пита 9, Силвия Кухарска 4, СЕЛИН САЛИМ 3, Катерина Кокоти 13, Жулие Соуса 8 – Христина Сакарелу-либеро (Димитра Булумбаси, Елени Витулка, Пасхалина Теодосиу-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ЛИОСИС

ОЛИМПИАКОС: Мелани Шафмастер 2, Михаела Млейнкова 10, Ирини Хаджиефстратиаду 12, Тейлър Банистър 14, Манолина Константину 10, МАРИЯ КРИВОШИЙСКА 4 – Мариалена Артакяну-либеро (Георгия Андрикопулу 3, Василики Зафириу, Киряки Терзоглу, Ифигения Сабати-либеро)

Старши треньор: БРАНКО КОВАЧЕВИЧ.

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