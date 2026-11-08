Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Мария Кривошийска и Олимпиакос с лесна победа в Гърция

  • 8 ное 2026 | 00:28
  • 304
  • 0
Мария Кривошийска и Олимпиакос с лесна победа в Гърция

Националката Мария Кривошийска и нейният Олимпиакос (Пирея) записаха трета победа в гръцката Волей лига при жените. Воденият от Бранко Ковачевич тим се наложи като гост на слабака Аполониос (Керацини) с категоричното 3:0 (29:27, 25:14, 25:22) в мач от 4-ия кръг.

Мария Кривошийска и Олимпиакос напред за "Чалъндж къп" след нова драма
Мария Кривошийска и Олимпиакос напред за "Чалъндж къп" след нова драма

Олимпиакос е на второ място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 7 точки. В следващия 5-и кръг "червено-белите" са домакини на друг от слабаците - Арис (Солун). Срещата е в събота (14 ноември) от 18,00 часа българско време.

Мария Кривошийска игра цял мач като титулярка и завърши с едва 4 точки (2 блока и 67% ефективност в атака – +1) за успеха.

Най-полезни за Олимпиакос станаха Тейлър Банистър (1 блок, 3 аса и 25% ефективност в атака – +6) и Ирини Хаджиефстратиаду (3 блока, 1 ас и 73% ефективност в атака – +10) с 14 и 12 точки за победата.

Българката в състава на Аполониос Селин Салим също игра цял мач и завърши с 3 точки (10% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +1).

Катерина Кокоти се отчете с 13 точки (1 блок, 2 аса и 71% ефективност в атака – +9), Лабриана Пита и Христина Адамопулу приключиха с по 9 точки за домакините.

АПОЛОНИОС (КЕРАЦИНИ) – ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) 0:3 (27:29, 14:25, 22:25)

АПОЛОНИОС: Христина Адамопулу 9, Лабриана Пита 9, Силвия Кухарска 4, СЕЛИН САЛИМ 3, Катерина Кокоти 13, Жулие Соуса 8 – Христина Сакарелу-либеро (Димитра Булумбаси, Елени Витулка, Пасхалина Теодосиу-либеро)

Старши треньор: КОНСТАНТИНОС ЛИОСИС

ОЛИМПИАКОС: Мелани Шафмастер 2, Михаела Млейнкова 10, Ирини Хаджиефстратиаду 12, Тейлър Банистър 14, Манолина Константину 10, МАРИЯ КРИВОШИЙСКА 4 – Мариалена Артакяну-либеро (Георгия Андрикопулу 3, Василики Зафириу, Киряки Терзоглу, Ифигения Сабати-либеро)

Старши треньор: БРАНКО КОВАЧЕВИЧ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Христина Вучкова с 11 точки, Тулица с драматична загуба от Динамо (Москва)

Христина Вучкова с 11 точки, Тулица с драматична загуба от Динамо (Москва)

  • 8 ное 2026 | 01:26
  • 70
  • 0
Ради Маринова със силно включване и 15 точки при победа на Алба-Блаж в Румъния

Ради Маринова със силно включване и 15 точки при победа на Алба-Блаж в Румъния

  • 8 ное 2026 | 01:20
  • 105
  • 0
Денис Карягин и Стоил Палев с драматична втора загуба в Серия А2

Денис Карягин и Стоил Палев с драматична втора загуба в Серия А2

  • 7 ное 2026 | 23:57
  • 406
  • 0
Джанлоренцо Бленджини и Милано взеха дербито със Скандичи за 7 от 7 в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано взеха дербито със Скандичи за 7 от 7 в Италия

  • 7 ное 2026 | 23:25
  • 1199
  • 0
Мартин Атанасов и Олимпиакос с шокираща първа загуба в Гърция

Мартин Атанасов и Олимпиакос с шокираща първа загуба в Гърция

  • 7 ное 2026 | 22:07
  • 992
  • 1
Цветан Соколов изригна с 34 точки и поведе Дея към победа над Локомотив Авиа

Цветан Соколов изригна с 34 точки и поведе Дея към победа над Локомотив Авиа

  • 7 ное 2026 | 21:28
  • 1237
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 47859
  • 256
Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

  • 7 ное 2026 | 23:58
  • 12351
  • 32
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 31288
  • 27
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 31172
  • 65
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 30791
  • 29
Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

  • 7 ное 2026 | 21:25
  • 14459
  • 54