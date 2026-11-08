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Еджзаджъбашъ без Ива Дудова надигра Гьозтепе на Радослав Арсов

  • 8 ное 2026 | 15:42
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Еджзаджъбашъ без Ива Дудова надигра Гьозтепе на Радослав Арсов

Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул) записа категорична победа в турската Султанлар лига. Тимът на българската националка Ива Дудова се наложи у дома над водения от Радослав Арсов Гьозтепе Юппо (Измир) с 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) в среща от 8-ия кръг, играна пред 1535 зрители.

Ива Дудова остана сред резервите и не се появи в игра за домакините.

Гостите, начело с българския специалист Радослав Арсов, не успяха да спечелят гейм. Еджзаджъбашъ имаше отчетливо предимство на блокада – 11:4, и от сервис – 9:3 аса.

Най-резултатна за победителките бе Екатерина Антропова с 19 точки (4 блока, 1 ас, 67% ефективност в атака – +14).

Ебрар Каракурт добави 12 точки (1 блок, 2 аса, 43% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане – +5).

За Гьозтепе китайката Чжуан Юшан завърши с 9 точки (39% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане – +4), а Олга Ваганова се включи от пейката с 8 точки (1 ас, 64% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане – +5).

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ПЕРОН (ИСТАНБУЛ) – ГЬОЗТЕПЕ ЮППО (ИЗМИР) 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ: Елиф Шахин 4, Екатерина Антропова 19, Япрак Еркек 6, Ебрар Каракурт 12, Дейна Ретке 9, Камила Вайцел 7 – Симге Акьоз – либеро (Селин Адалъ – либеро, Маю Ишикава 1, Дилай Йоздемир, Аслъ Калач 2)

Старши треньор: ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ БРЕГОЛИ

ГЬОЗТЕПЕ: Нур Севил Гьокбудак 2, Ребека Лейтъм 6, Чжуан Юшан 9, Езги Бекташ 3, Ханде Наз Сунар 2, Анна Прасалова 6 – Туна Айбюке Йозел – либеро (Дуру Зерен – либеро, Ксения Лебёдкина, Зейнеп Суде Демирел, Суде Бенли, Анна Асташина 1, Олга Ваганова 8, Бурчин Ефлин Тораман 1)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ.

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