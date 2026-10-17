Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Иван Станев: Не показахме най-доброто си лице! Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим

  • 17 окт 2026 | 22:48
  • 258
  • 0

Треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев призна след много драматичния обрат и победа с 3:2 над ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупата на България, че не са показали най-доброто си лице, но утре излизат, за да дадат всичко от себе си, за да спечелят трофея.

Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026
Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

"Важна е победата. Не показахме най-доброто си лице. Очаквах го, тъй като мачът беше натоварен с очаквания към нас. Дошли сме, за да спечелим Суперкупата и напрежението го показа. Говорих с момчетата да оставим напрежението. Проблемът днес беше, че не успяхме да насочим добре сервиса. Справихме се в атака, но можем да посрещаме много по-добре, тъй като имахме колебания. Най-важното сега е момчетата да се възстановят. Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим. Който успее да покажем по-добър волейбол, той ще спечели Купата", сподели Станев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Левски София без проблеми срещу новака ВАСК

Левски София без проблеми срещу новака ВАСК

  • 17 окт 2026 | 20:15
  • 825
  • 0
Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

Нефтохимик обърна ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

  • 17 окт 2026 | 21:47
  • 7594
  • 0
Силни Денислав Бърдаров и Матей Казийски, Халкбанк тръгна с победа в Турция

Силни Денислав Бърдаров и Матей Казийски, Халкбанк тръгна с победа в Турция

  • 17 окт 2026 | 19:34
  • 2802
  • 0
ЦСКА - Дея Спорт от НВЛ за жени в неделя по БНТ 3

ЦСКА - Дея Спорт от НВЛ за жени в неделя по БНТ 3

  • 17 окт 2026 | 19:34
  • 1136
  • 0
Страхил Балов е новото попълнение в треньорския щаб на Казанлък Волей

Страхил Балов е новото попълнение в треньорския щаб на Казанлък Волей

  • 17 окт 2026 | 19:06
  • 803
  • 0
Найден Найденов: Сигурността и синхрона все още ги нямаме

Найден Найденов: Сигурността и синхрона все още ги нямаме

  • 17 окт 2026 | 18:45
  • 967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

Лудогорец съсече Берое за 5 минути

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 24924
  • 0
Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

Само на метри от децата: стъкло рухна в малката зала на Зимния дворец по време на мач

  • 17 окт 2026 | 18:01
  • 16263
  • 0
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 40301
  • 0
Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

Барселона напълни мрежата и на Бетис, съдията с ключови решения

  • 17 окт 2026 | 19:30
  • 23390
  • 0
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

  • 17 окт 2026 | 19:07
  • 21362
  • 0
Нов УС и нов председател в БФ Борба

Нов УС и нов председател в БФ Борба

  • 17 окт 2026 | 16:17
  • 39146
  • 0