Иван Станев: Не показахме най-доброто си лице! Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим

Треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Иван Станев призна след много драматичния обрат и победа с 3:2 над ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупата на България, че не са показали най-доброто си лице, но утре излизат, за да дадат всичко от себе си, за да спечелят трофея.

"Важна е победата. Не показахме най-доброто си лице. Очаквах го, тъй като мачът беше натоварен с очаквания към нас. Дошли сме, за да спечелим Суперкупата и напрежението го показа. Говорих с момчетата да оставим напрежението. Проблемът днес беше, че не успяхме да насочим добре сервиса. Справихме се в атака, но можем да посрещаме много по-добре, тъй като имахме колебания. Най-важното сега е момчетата да се възстановят. Утре излизаме, за да дадем всичко от нас, за да спечелим. Който успее да покажем по-добър волейбол, той ще спечели Купата", сподели Станев.