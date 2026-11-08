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Един тайбрек и няколко обрата във втория кръг на SESAME Висша лига

  • 8 ное 2026 | 14:13
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Един тайбрек и няколко обрата във втория кръг на SESAME Висша лига

Вторият кръг на SESAME Висшата лига по волейбол предложи оспорвани двубои, промени в хода на срещите и една петгеймова битка в Смолян. Шестте мача се изиграха в събота, като Миньор спечели гостуването си на Родопа, Левски 2005 обърна Черноморец Бяла 2008, а Добруджа 07, Етрополе и Софийскии университет записаха чисти победи.

Волейболна академия Стойчев-Казийски се наложи над Град с 3:1 (25:22, 24:26, 25:22, 27:25). Двата отбора си размениха по един гейм в началото, а третата част отново премина при равностойна игра. Домакините успяха да вземат предимство в края ѝ, а в четвъртия гейм затвориха срещата след оспорвана развръзка и 27:25. MVP на мача стана Виктор Петров от ВАСК.

Интересен развой имаше и в Карлово, където Левски 2005 победи Черноморец Бяла 2008 с 3:1. Гостите започнаха по-добре и спечелиха първия гейм, но домакините реагираха с промени в подреждането, намериха по-добър ритъм и обърнаха срещата, печелейки следващите три части. Андрея Иванов от Левски 2005 беше отличен за MVP.

Шампионът от миналия сезон Добруджа 07 продължи с победите и във втория кръг. Добричлии се наложиха с 3:0 при гостуването си на Звездец в Горна Малина, като спечелиха и трите гейма. MVP на срещата стана Симеон Димитров от Добруджа 07.

Най-оспорваният двубой в кръга се изигра в Смолян, където Миньор победи Родопа с 3:2. Срещата предложи размяна на геймове и сериозна битка до последната точка. Особено драматичен беше четвъртият гейм, в който гостите успяха да надделеят с 27:25 и да изпратят мача в тайбрек. В решителната част Миньор запази концентрация и спечели с 15:12, за да си тръгне с две точки от гостуването. Андрей Ковачев от Миньор заслужи MVP отличието.

Софийският университет записа втора поредна победа, след като се наложи с 3:0 над Раковски 1964. Столичният тим затвърди добрия си старт на първенството и продължава с максимален точков актив. MVP на срещата стана Виктор Недялков от Софийския университет.

Етрополе също се поздрави с успех в три гейма. Тимът спечели гостуването си на Изгрев в Ябланица с 3:0 и добави нови три точки към актива си. Ивайло Лалов от Етрополе беше избран за MVP на двубоя.

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