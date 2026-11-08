Ради Маринова със силно включване и 15 точки при победа на Алба-Блаж в Румъния

Националката Радостина Маринова и нейният Волей (Алба-Блаж) записаха втора поредна и общо 3-а победа в румънската Дивизия А1. Маринова и компания обърнаха и надиграха като гости Рапид (Букурещ) с 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:22) в най-интересната среща от 5-ия кръг на първенството.

По този начин Алба-Блаж е на 3-то място във временното класиране с 3 победи, 2 загуби и 10 точки. В следващия, междинен, 6-и кръг вицешампионките са домакини на слабака Университатя (Клуж). Мачът е в сряда (11 ноември) от 18,00 часа българско време.

Радостина Маринова премина в Алба Блаж

Ради Маринова се включи много силно като резерва още в първия гейм и стана втора по резултатност с 15 точки (1 ас и 42% ефективност в атака – +7). Също с 15 точки за успеха завърши и Ксения Опря (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане – +11).

С една точка повече за Алба-Блаж реализира Ана Търцол - 16 точки (8 блока! и 53% ефективност в атака – +16) за победата.

За домакините от Рапид Татяна Гайич бе най-резултатна в мача с 24 точки (1 блок, 3 аса и 42% ефективност в атака – +14). Ели Уатара и Лариса Василика се отчетоха с 13 и 11 точки, но и това не помогна за успеха.

РАПИД (БУКУРЕЩ) – ВОЛЕЙ АЛБА БЛАЖ 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 22:25)

РАПИД: Канма Ханазава 2, Ели Уатара 13, Раиса Йоан 3, Татяна Гайич 24, Лариса Василика 11, Мария Станчу 6 – Мария Коман-либеро (Ана Пейшото 1, Йоана Криклевиц)

Старши треньор: МАРИУС МАЧИКАШАН

АЛБА-БЛАЖ: Елена Морено Бореро 8, Естера Хевегене 1, Ана Търцол 16, Витория Пиани 4, Диана Вереш 5, Александра Ботезат 14 – Аня Мазей-либеро (Ксения Опря 15, Бианка Грама, Кристина Бесман, РАДОСТИНА МАРИНОВА 15)

Старши треньор: ГИЙЕРМО НАРАНХО ЕРНАНДЕС.

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