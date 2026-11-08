Христина Вучкова с 11 точки, Тулица с драматична загуба от Динамо (Москва)

Бившата националка Христина Вучкова и нейният Тулица (Тула) записаха много драматична 4-а загуба за сезона в руската Суперлига. Вучкова и компания се бориха, но отстъпиха у дома на гранда Динамо (Москва) с 2:3 (25:17, 22:25, 23:25, 30:28, 9:15) в среща от 6-ия кръг на първенството.

Тулица е на 11-о място във временното класиране с 2 победи, 4 загуби и 6 точки до момента. В следващия 6-и кръг Тулица ще гостува на бившия тим на Вучкова Протон (Саратов). Мачът е в петък (13 ноември) от 16,30 часа българско време.

Христина Вучкова с 6 точки, Тулица без шансове срещу Динамо-Ак Барс

Христина Вучкова се представи на ниво цял мач за домакините и реализира 11 точки (2 блока и 60% ефективност в атака - +9).

Най-резултатна за Тулица бе Екатерина Соколчик, която завърши с 21 точки (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +12). Наталия Малих и Екатерина Полякова приключиха с 16 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Динамо Светлана Гатина заби страхотните 28 точки (1 блок, 1 ас, 51% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +14), докато Елизавета Малишевская и Юрия Бровкина добавиха още 19 и 18 точки за победата.

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