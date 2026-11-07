Денис Карягин и Стоил Палев с драматична втора загуба в Серия А2

Националите Денис Карягин и Стоил Палев и техният Есенс Хотелс (Фано) допуснаха много драматична втора загуба в италианската Серия А2. Воденият от легендарния Марко Бонита тим отстъпи като гост на Белуно Волей с 2:3 (23:25, 25:17, 25:22, 25:27, 13:15) в среща от 4-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

Денис Карягин и Стоил Палев с първа загуба в Италия

Фано е на 4-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 7 точки в актива си. В следващия 5-и кръг Палев, Карягин и съотборниците им са домакини на Домотек (Реджо Калабрия). Двубоят е следващата неделя (15 ноември) от 17,00 часа българско време.

Стоил Палев игра стабилно цял мач за своя тим и завърши с 4 точки от блокада.

Денис Карягин пък започна като титуляр, но бе сменен още в първия гейм, а в следващите части се появяваше за кратко като резерва. Карягин се разписа с едва 3 точки (2 блока и 8% ефективност в атака - -2).

Най-резултатни за Фано станаха Джулио Пинали (2 блока, 2 аса и 58% ефективност в атака - +8) и резервата Матео Мескиари (2 блока, 1 ас, 53% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +10) съответно с 23 и 20 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Белуно Андреа Балди (2 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака - +7) и Карли Алик (1 блок, 3 аса, 40% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) приключиха с 23 и 21 точки за победата.

БЕЛУНО ВОЛЕЙ - ЕССЕНС ХОТЕЛС (ФАНО) 3:2 (25:23, 17:25, 22:25, 27:25, 15:13)

БЕЛУНО: Калоджеро Тулоне 1, Андреа Балди 23, Карли Алик 21, Ахмед Азаб 9, Матео Моцато 5, Енрико Басо 11 - Никола Янели-либеро (Пиетро Мелато, Франческо Корадо 1, Андреа Дзаноти 1, Марко Кантагали, Кристиан Гамба)

Старши треньор: ВИНЧЕНЦО МАСТРАНДЖЕЛО

ФАНО: СТОИЛ ПАЛЕВ 4, Джулио Пинали 23, ДЕНИС КАРЯГИН 3, Клаудио Катанео 12, Стефано Трилини 6, Алесандро Тондо 9 - Алберто Бенедиченти-либеро (Давиде Боскини 1, Андреа Усанца, Матео Мескиари 20)

Старши треньор: МАРКО БОНИТА.

Снимки: legavolley.it

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