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Нефтохимик срещу ЦСКА във втория полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

  • 17 окт 2026 | 14:50
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Първият голям сблъсък за сезона в българския мъжки волейбол е тук! Тази събота (17 октомври) зала „Левски София“ приема четирите най-добри отбора в битката за WINBET Суперкупа 2026.

Съботната програма отваря вратите за полуфиналните сблъсъци, а кулминацията на турнира очаква феновете в неделя (18 октомври).

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Във втората полуфинална среща носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу ЦСКА от 19:30 часа.

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Иван Станев: Бихме ЦСКА в контрола, мачът няма да бъде същият утре

Нефтохимик - ЦСКА 
Начало: 19:30 ч. (събота, 17 октомври)

Баланс от сезон 2018/19 насам: 23 победи за Нефтохимик / 9 победи за ЦСКА Вторият полуфинал противопоставя два от най-успешните български тима. Въпреки че бургазлии имат сериозно предимство в последните 32 срещи, двубоите между Нефтохимик и ЦСКА винаги са предлагали голяма драма и борба за всяка точка.

Левски срещу Локомотив в първия полуфинал на WINBET Суперкупа 2026
Левски срещу Локомотив в първия полуфинал на WINBET Суперкупа 2026
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Снимки: AI

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