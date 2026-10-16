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Карик: Всичко приключи - Лисандро Мартинес е на разположение, това не беше никаква драма за отбора

  • 16 окт 2026 | 15:59
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Карик: Всичко приключи - Лисандро Мартинес е на разположение, това не беше никаква драма за отбора

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик увери, че казусът с Лисандро Мартинес вече е затворена тема и аржентинецът е на разположение още за дербито с Лийдс. След загубата от Атлетико Мадрид бранителят си позволи публично да разкритикува ръководството и по-специално футболния директор Джейсън Уилкокс. Вчера обаче Мартинес поднесе извинението си, а клубът е наложил глоба на играча, с което се изчерпват дисциплинарните санкции срещу него. Според Карик този епизод по никакъв начин не е повлиял на отбора, в който вижда дух и сплотеност въпреки лошите резултати.

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

"Всъщност, всичко вече приключи (б.ред. - по отношение на Мартинес). Продължихме напред. Това наистина не е някаква двама за отбора. Съставът тренира много добре и всички са в добро настроение. Всичко беше съвсем просто. Разбрахме каква е ситуацията. Лича осъзна, че е допуснал грешка. В клуба усещането е много добро. Що се отнася до резултатите – нещата не се развиха в наша полза, но що се отнася до духа и сплотеността, тя е налице. Вижда се, че в групата има желание да променим ситуацията. Продължихме напред, наистина. В отбора се усеща свежест. Мартинес е на разположение.

Той публикува изявлението си и осъзна, че е допуснал грешка. Това е достатъчно, за да продължим напред. От наша гледна точка, признаването на извършеното е достатъчно, за да продължим напред. Разбирам емоцията. Ние изискваме страст. Има определен начин, по който това трябва да се прави. Трябва да влагаме тази страст по правилния начин”, заяви Карик.

Мениджърът увери, че усеща доверието на играчите, като желанието за промяна на резултатите е колективно и няма нищо общо с това дали има напрежение и спекулации за бъдещето на самия Карик.

"Има много хора, които говорят какво ли не. Това обаче не означава, че знаете какво се случва тук. Играчите ми вярват напълно. Само защото хората отвън говорят разни неща, не означава, че това е истината. Аз ви казвам истината. Толкова е просто.

Не става въпрос за мен. Всички имаме нужда от резултати. Нещата са по-мащабни от мен самия. Повярвайте ми, не започвам деня си с мисъл за себе си. Не става въпрос за отделен играч. Става въпрос за футболен клуб".

Карик се изказа ласкаво и за работата на Даниел Фарке в Лийдс:

"Мисля, че Даниел върши фантастична работа от началото на миналия сезон. Те се превърнаха в наистина добър отбор. Знаем, че това е един страхотен футболен двубой. Съперничеството, самият регион – именно това прави подобни мачове специални. Човек трябва да приеме историята, защото именно тя те кара да се почувстваш свързан с нея. „Елънд Роуд“ носи със себе си интензивност. Атмосферата е фантастична. В неделя феновете ще добавят още повече енергия. Трябва да сме подготвени за това.“

Карик добави, че Люк Шоу и Коби Мейну ще преминат късни фитнес тестове, след което ще се вземе решение дали да бъдат включени в групата, докато Бенямин Шешко все още не е възстановен от своята контузия и със сигурност ще пропусне срещата с Лийдс.

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