Луис ван Гаал изрази становището, че финансовите измами на Манчестър Сити са допринесли за неговото уволнение от Юнайтед през 2016 година. Тогава “червените” дяволи завършват на пето място в крайното класиране на Премиър лийг, не успявайки да се класират за участие в Шампионската лига. Градският съперник е точно над тях, като “гражданите” влизат в турнира само заради по-добрата си голова разлика.
Последният мач на Ван Гаал бе финалът за ФА Къп, в който той постигна победа над Кристъл Палас, но 24 часа по-късно бе освободен от поста си – следствие от слабото представяне в първенството, по време на което Юнайтед се срина след декември и завърши извън първите четири отбора заради по-лоша голова разлика от Сити.
„За мен по онова време това (б.ред. - пропускането на Шампионската лига през 2016 г.) вероятно беше решаващият фактор за уволнението ми от Манчестър Юнайтед, както и за всички последствия и страдания, които произтекоха от това. Не мога да върна историята назад. Дори Английската футболна асоциация не може да го направи”, заявява Ван Гаал пред “Ди Атлетик”, като добавя, че “със сигурност” неговият период в Манчестър е щял да има далеч по-щастлив край, ако битката с градския съперник е била честна.
На въпроса какво според него трябва да се случи със Сити по отношение на наказанието, Ван Гаал заявява: „В крайна сметка, това ще трябва да бъде решено от съдията.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google