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Пол Скоулс: С тези централни защитници Манчестър Юнайтед никога няма да стане шампион

  • 15 окт 2026 | 22:05
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Пол Скоулс: С тези централни защитници Манчестър Юнайтед никога няма да стане шампион

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс отправи остри критики към представянето на централните бранители на отбора при равенството 1:1 срещу Тотнъм в шестия кръг на Премиър лийг. В двубоя срещу "шпорите" титулярната двойка в сърцето на отбраната на „червените дяволи“ бе съставена от Лисандро Мартинес и Хари Магуайър. Според Скоулс обаче представянето на дефанзивната линия показва сериозен дефицит на класа и физическа устойчивост.

„Преди съботната среща Тотнъм се намираше в долната половина на таблицата, но въпреки това превъзхождаше Манчестър Юнайтед по отношение на движение и борба. Непрекъснато се говори за нови попълнения с идеята тимът да стане по-силен – играч като Елиът Андерсън например би могъл да помогне, но не съм сигурен, че привлечените футболисти наистина вдигнаха нивото“, отбеляза бившият английски национал.

Скоулс допълни, че докато нападението изглежда стабилно, дефанзивният вал остава неглижиран твърде дълго време.

Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме
Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме

„Смятам, че в предни позиции нещата са наред, но погледнете централните защитници. Това е зона от терена, на която не е обръщано нужното внимание от няколко години насам. Вече два или три сезона разчитаме на едни и същи изпълнители и е ясно, че с тях няма да постигнем успехи. С тези бранители никога няма да спечелим Висшата лига, а допуснатият гол в събота бе класически пример за това.“

Анализаторът не спести критики и лично към Лисандро Мартинес за намесата му при попадението на „шпорите“:

„Всички знаем, че Лисандро Мартинес притежава футболни качества, но в този епизод съперникът просто го размина с лекота чисто физически. Начинът, по който позволи да бъде отбелязан този гол, е престъпление и е абсолютно необясним. Манчестър Юнайтед има спешна нужда от напълно нова защитна четворка“, заяви Скоулс в подкаста „Дъ Гуд, Дъ Бед енд Дъ Футбол“.

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Снимки: Imago

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