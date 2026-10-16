Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха планираната за четвъртък отборна вечеря след разочароващата загуба от Атлетико Мадрид. „Червените дяволи“, които завършиха мача на стадион „Метрополитано“ с десет души, отстъпиха с 0:2 и продължиха негативната си серия.
Съставът, воден от Майкъл Карик, вече няма победа в пет поредни двубоя и заема едва 13-о място в класирането на Премиър лийг със само един спечелен шампионатен мач от началото на кампанията. Обстановката на „Олд Трафорд“ е допълнително усложнена от сериозна вълна от контузии, извадила от строя Люк Шоу, Нусаир Мазрауи, Патрик Доргу, Коби Мейну и Бенямин Шешко.
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил
Първоначално играчите са планирали да се съберат на обща вечеря, за да се мобилизират преди предстоящия ключов сблъсък срещу Лийдс през уикенда, но след поредното безлично представяне в Испания събитието е било отменено.
Напрежението в клуба нарасна и след публичната критика на Лисандро Мартинес към клубната управа и по-специално към техническия директор Джейсън Уилкокс.
Непосредствено след загубата от Атлетико аржентинският защитник заяви:
„Трябва да привлечем повече футболисти, за да бъдем конкурентоспособни. Очаквам повече от нашия технически директор.“
Според информация на „Сън“ недоволството на Мартинес е било породено от решението младият Ейдън Хевън да започне на непривичната за него позиция като ляв бек в мач от Шампионската лига поради липсата на други здрави опции в дефанзивния вал.
Ръководството на Манчестър Юнайтед реагира бързо, като наложи глоба на защитника, а самият футболист публикува извинение в профила си в "Инстаграм", с което случаят бе обявен за приключен.
Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме
„Днес се срещнах с ръководството на клуба и мениджъра. Проведохме много позитивен разговор, в който успяхме да обменим мнения и да поговорим открито за случилото се след мача. Всички знаят, че съм страстен човек и изживявам футбола изключително интензивно. Разочарованието от загубата ме подтикна да изразя емоциите си по начин и на място, които не бяха правилни, за което искам да се извиня. Нашият клуб е най-силен, когато сме обединени, и признавам, че думите ми в онзи момент не помогнаха за това. Наясно съм, че всеки в Манчестър Юнайтед прави всичко възможно за постигането на общата ни цел – да донесем успехите, които клубът и привържениците заслужават. Оставяме тази ситуация зад гърба си и сме напълно концентрирани върху това да побеждаваме заедно.“
Въпреки поднесените извинения и опитите за потушаване на напрежението, медиите на Острова твърдят, че Мартинес възнамерява да напусне клуба като свободен агент след изтичането на договора му в края на сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google