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В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
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Манчестър Юнайтед е глобил Лисандро Мартинес за острите му изказвания по адрес на клубното ръководство след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Според „Сън“ аржентинският защитник се е извинил за телевизионната си изява, в която отправи критики към футболния директор Джейсън Уилкокс и призова за по-сериозни инвестиции в състава. От клуба смятат случая за приключен след разговори между футболиста, Майкъл Карик и ръководството.

Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си
Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

„Думите ми не помогнаха“, признал Мартинес, като обяснил, че е реагирал под влияние на гнева и разочарованието след поражението. Защитникът подчерта, че изказването му е било продиктувано от желанието Манчестър Юнайтед отново да се бори за най-големите отличия. Той е уверил, че вярва в съотборниците си, треньорския щаб и хората, които работят за развитието на клуба, и че всички трябва да поемат отговорност за подобряването на резултатите.

В Ман Юнайтед продължават да имат пълно доверие на спортния си директор
В Ман Юнайтед продължават да имат пълно доверие на спортния си директор

Скандалът избухна, след като Мартинес заяви, че е очаквал повече от ръководството през летния трансферен прозорец. Юнайтед инвестира около 155 милиона паунда в нови футболисти, но привлечените попълнения бяха основно в халфовата линия, докато защитата остана без сериозно подсилване, макар да бе ясно, че и други позиции се нуждаят от подсилване. Междувременно бъдещето на самия аржентинец също е тема на спекулации, тъй като договорът му изтича в края на сезона, макар клубът да разполага с опция за удължаването му.

Конте е склонен да поеме Ман Юнайтед, ако на "Олд Трафорд" се разделят с Карик
Конте е склонен да поеме Ман Юнайтед, ако на "Олд Трафорд" се разделят с Карик
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Снимки: Gettyimages

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