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Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме

  • 15 окт 2026 | 02:55
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Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес използва официалния си профил в социалните мрежи, за да публикува изявление и да внесе яснота около свои коментари, предизвикали сериозен отзвук в медийното пространство. Аржентинският национал призна, че първоначалните му думи след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид, в които той публично разкритикува спортно-техническото ръководство на клуба за трансферната селекция, са били продиктувани от негативни емоции. Мартинес подчерта, че въпреки бурята от реакции, остава изцяло лоялен към високите стандарти и емблемата на „червените дяволи“.

„След всичко, което беше казано за моите коментари вчера, искам да споделя някои мисли за това, което казах, и как се чувствам.

Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид
Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид

След мача говорих от ярост и фрустрация, че не постигнахме резултата, който всички искахме.

Тези, които ме познават, знаят как изживявам футбола – със страст, отдаденост и огромно желание за победа. И когато нещата не вървят по нашия начин, боли, особено когато представяш клуб с историята и ранга на Манчестър Юнайтед.

Думите ми отразяват това как се чувствам и колко много искам да видя този клуб да се бори за най-големите отличия. Тези личностни стандарти са част от начина, по който виждам футбола, и от отговорността, която идва с носенето на тази фланелка.

Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си
Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

Когато говоря, че искам повече, имам предвид амбицията, която всички трябва да имаме като част от този клуб. Да продължим да израстваме, да ставаме по-силни и да имаме всичко необходимо, за да се състезаваме на най-високо ниво. Това са стандарти, към които всички трябва да се придържаме, като започнем от мен.

Зная, че на първо място ние, играчите, сме тези, които трябва да постигаме резултатите, и поставям себе си начело на тази отговорност. Трябва да изискваме още повече от себе си и да работим заедно, за да върнем Манчестър Юнайтед обратно на върха.

Вярвам в съотборниците си, в нашия мениджър и във всеки, който работи, за да помогне на този клуб да върви напред. Убеден съм, че начинът да продължим напред е да останем сплотени, с амбиция и всеотдайност.

Моята цел е една и съща от първия ден – да побеждавам, да се състезавам на най-високо ниво и да дам всичко, което имам, за тази емблема“, написа Мартинес.

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Снимки: Gettyimages

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