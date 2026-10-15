В Ман Юнайтед продължават да имат пълно доверие на спортния си директор

Манчестър Юнайтед няма намерение да се разделя с футболния директор Джейсън Уилкокс въпреки острите критики на Лисандро Мартинес към клубното ръководство, съобщава „Сън“. Съсобственикът сър Джим Ратклиф продължава да има доверие на Уилкокс, а на този етап няма признаци, че позицията му е застрашена.

Лисандро Мартинес: Говорих с ярост, но това е, защото искам да побеждаваме

Недоволството на аржентинския защитник избухна след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Мартинес постави под въпрос трансферната политика на клуба и заяви, че е очаквал по-сериозно подсилване на състава след силния край на предишния сезон. Въпреки похарчените около 155 милиона паунда за нови футболисти, според него Манчестър Юнайтед не е отстранил някои от основните си слабости.

Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

Критиките идват в труден момент за отбора на Майкъл Карик, който изпитва проблеми и заради контузиите на ключови играчи. Според публикацията мнението на Мартинес може да е било насочено и към това да отклони част от отговорността от старши треньора, но клубът засега не показва готовност да предприеме действия срещу Уилкокс. Напрежението около отбора остава високо преди гостуването на Лийдс.

В Манчестър Юнайтед отчитат трансферния прозорец като незадоволителен

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages