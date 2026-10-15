Конте е склонен да поеме Ман Юнайтед, ако на "Олд Трафорд" се разделят с Карик

Антонио Конте е готов да поеме Манчестър Юнайтед, ако клубът реши да се раздели с Майкъл Карик, съобщава „Сън". Натискът върху настоящия мениджър се засили още повече след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид, която удължи серията на „червените дяволи“ без победа до пет поредни мача във всички турнири. Въпреки това засега ръководството не планира треньорска смяна.

Карик е на ръба, има три мача, за да се спаси

Конте, който напусна Наполи след спечелената титла в Серия А през 2025 година, вече е намеквал, че би искал да работи в клуб с голяма история, който се стреми да се върне на върха. В интервю за The Athletic италианецът заяви: „Ако отидеш в клуб, чиято история говори сама за себе си – история, изпълнена с трофеи, шампионски титли и победи, – можеш да почетеш тази история само по един начин: като имаш амбицията да върнеш клуба там, където му е мястото, ако в момента не е там, и да се бориш за тези цели. Има много клубове, които до известна степен са изгубили представа за собствената си история. Бих искал да отида в такъв клуб, да изтупам праха от тази история и отново да я накарам да блести. Клубове, в които има напрежение и където знаеш, че не отиваш просто да участваш, а да се състезаваш.“

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Карик е под сериозно напрежение и заради слабия старт на сезона в Премиър лийг. Манчестър Юнайтед заема 13-ото място с едва една победа в първите си шест мача от първенството – най-лошото начало на кампания за клуба от 40 години. Конте има опит Англия, след като спечели титлата с Челси през 2017 година, а по-късно изведе Тотнъм до място в топ 4 през сезон 2021/22. Италианецът предпочита да поема отбори през лятото, за да разполага с нужното време за подготовка, но различни информации гласят, че в случая най-вероятно ще е готов на компромис при конструктивни разговори. Въпреки спекулациите обаче, към момента няма индикации, че Юнайтед е взел решение да смени Карик.

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Снимки: Gettyimages