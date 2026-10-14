Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

Бъдещето на Лисандро Мартинес в Манчестър Юнайтед изобщо не може да се счита за сигурно, след като вчера аржентинецът си позволи да отправи публична критика към клубното ръководство. Договорът на бранителя изтича през следващото лято, като по принцип клубът има възможност да го удължи. Според "Скай спортс" обаче това е малко вероятно.

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Планът на клуба и без това е през следващите трансферни прозорци да се обнови защитната линия, като се привлекат нови централни бранители и леви крайни защитници, а след последната изява на Мартинес изходът за него изглежда все по-ясен и сигурен.

На "Олд Трафорд" обмислят и дисциплинарни санкции срещу Мартинес, макар че все още не е ясно какви ще бъдат те.

Според "Скай спортс" думите на Мартинес са предизвикали гняв и недоумение както в ръководството на Юнайтед, така и в съблекалнята, като поне един друг футболист му е потърсил сметка за изказването, докато отборът се е качвал на самолета за връщане в Манчестър. Намекът, че Мартинес не смята съотборниците си за достатъчно добри, за да се конкурират на високо ниво, не се е харесал на останалите играчи.

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Самият Мартинес от известно време има желание да напусне Юнайтед. През лятото той се е опитал да форсира свой трансфер именно в Атлетико Мадрид, от когото "червените дяволи" загубиха вчера, искайки да се събере със своя съотборник от националния отбор Кристиан Ромеро, който премина при "дюшекчиите" от Тотнъм. На "Олд Трафорд" обаче така и не е пристигнала сериозна оферта за него.

28-годишният футболист направи подобни скандални изказвания по адрес на ръководството, докато играеше за Аякс през 2022 г. Мартинес, който и тогава искаше да напусне, нарече спортния директор на клуба Гери Хамстра „никой“.

Ако разривът се задълбочи, това би могло да създаде сериозни проблеми в защитата на Юнайтед, която и без това е отслабена от контузии и наказания.

Манчестър Юнайтед отчете рекордни приходи от 678 милиона паунда, но въпреки това реализира загуба преди облагане с данъци в размер на 47 милиона паунда и плаща лихви по заеми, възлизащи на 70 милиона паунда. Като се има предвид това, клубът не разполага с такива огромни средства за харчене, каквито имат например Манчестър Сити, Арсенал и Челси.

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Юнайтед следва конкретна стратегия на трансферния пазар. Миналата година фокусът беше върху атаката, а това лято акцентът падна върху халфовата линия. Следва обновяването на защитата.

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Снимки: Imago