Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Бъдещето на Мартинес в Ман Юнайтед е под въпрос, той ядосал не само ръководството, но и съотборниците си

  • 14 окт 2026 | 15:57
  • 1403
  • 0

Бъдещето на Лисандро Мартинес в Манчестър Юнайтед изобщо не може да се счита за сигурно, след като вчера аржентинецът си позволи да отправи публична критика към клубното ръководство. Договорът на бранителя изтича през следващото лято, като по принцип клубът има възможност да го удължи. Според "Скай спортс" обаче това е малко вероятно.

Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид
Лисандро Мартинес разкритикува остро трансферната политика на Юнайтед след провала в Мадрид

Планът на клуба и без това е през следващите трансферни прозорци да се обнови защитната линия, като се привлекат нови централни бранители и леви крайни защитници, а след последната изява на Мартинес изходът за него изглежда все по-ясен и сигурен.

На "Олд Трафорд" обмислят и дисциплинарни санкции срещу Мартинес, макар че все още не е ясно какви ще бъдат те.

Според "Скай спортс" думите на Мартинес са предизвикали гняв и недоумение както в ръководството на Юнайтед, така и в съблекалнята, като поне един друг футболист му е потърсил сметка за изказването, докато отборът се е качвал на самолета за връщане в Манчестър. Намекът, че Мартинес не смята съотборниците си за достатъчно добри, за да се конкурират на високо ниво, не се е харесал на останалите играчи.

Рууни и Карагър разкритикуваха Мартинес след острите му думи срещу ръководството на Ман Юнайтед
Рууни и Карагър разкритикуваха Мартинес след острите му думи срещу ръководството на Ман Юнайтед

Самият Мартинес от известно време има желание да напусне Юнайтед. През лятото той се е опитал да форсира свой трансфер именно в Атлетико Мадрид, от когото "червените дяволи" загубиха вчера, искайки да се събере със своя съотборник от националния отбор Кристиан Ромеро, който премина при "дюшекчиите" от Тотнъм. На "Олд Трафорд" обаче така и не е пристигнала сериозна оферта за него.

28-годишният футболист направи подобни скандални изказвания по адрес на ръководството, докато играеше за Аякс през 2022 г. Мартинес, който и тогава искаше да напусне, нарече спортния директор на клуба Гери Хамстра „никой“.

Ако разривът се задълбочи, това би могло да създаде сериозни проблеми в защитата на Юнайтед, която и без това е отслабена от контузии и наказания.

Манчестър Юнайтед отчете рекордни приходи от 678 милиона паунда, но въпреки това реализира загуба преди облагане с данъци в размер на 47 милиона паунда и плаща лихви по заеми, възлизащи на 70 милиона паунда. Като се има предвид това, клубът не разполага с такива огромни средства за харчене, каквито имат например Манчестър Сити, Арсенал и Челси.

В Манчестър Юнайтед отчитат трансферния прозорец като незадоволителен
В Манчестър Юнайтед отчитат трансферния прозорец като незадоволителен

Юнайтед следва конкретна стратегия на трансферния пазар. Миналата година фокусът беше върху атаката, а това лято акцентът падна върху халфовата линия. Следва обновяването на защитата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

  • 14 окт 2026 | 15:59
  • 747
  • 0
Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

  • 14 окт 2026 | 15:21
  • 1813
  • 4
Отмениха спорния червен картон на Паскал Струйк

Отмениха спорния червен картон на Паскал Струйк

  • 14 окт 2026 | 15:14
  • 796
  • 0
Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

  • 14 окт 2026 | 15:01
  • 796
  • 0
Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

  • 14 окт 2026 | 14:57
  • 1121
  • 5
Анди Бърнам е имал две официални вечери с президента на Манчестър Сити

Анди Бърнам е имал две официални вечери с президента на Манчестър Сити

  • 14 окт 2026 | 14:42
  • 1015
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 8036
  • 10
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 7377
  • 40
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 17480
  • 82
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 7501
  • 1
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 24670
  • 30
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 8136
  • 2