Лубе, с Алекс и Мони Николови, открива новия сезон с тежко гостуване на Верона

Волейболистите на Кучине Лубе Чивитанова дават старт на 32-рия си пореден сезон в елита на италианския волейбол. Вицешампионите на Италия започват кампанията в редовния сезон на Суперлига Кредем Банка 2026/27 с вълнуващ сблъсък срещу Рана Верона в зала „ПалаМаджис“. Двубоят е насрочен за събота, 17 октомври, от 18:00 часа и ще бъде излъчван пряко по Раи Спорт, ВБТВ и Радио Аранча.

След като спечели предсезонния турнир за Купата на Йези с победи над Осака и Милано, селекцията на наставника Джампаоло Медей влиза в първенството с амбиция за силен старт. Основната цел пред тима от Чивитанова е бързо да намери оптимален игрови ритъм, за да си осигури челна позиция в класирането още в първата фаза на шампионата. Лубе, който игра на осем финала в последните девет издания на плейофите, се стреми към завръщане на върха и спечелване на титлата, която за последно грабна през 2022 година.

Анализ на съперника

Отборът на Верона влиза в новия сезон със сериозно самочувствие след отличното си представяне през миналата кампания, белязано от спечелването на Купата на Италия, класиране за полуфиналите в първенството и квота за Шампионската лига на ЦЕВ. През лятото ръководството заложи на стабилност и запази гръбнака на състава. Капитанът Рок Можич и Нумори Кейта, основни фигури в схемата на треньора Фабио Соли, преподписаха договорите си, както и Матео Стафорини.

На поста разпределител до Майка Кристенсън бе привлечен французинът Келиан Мота Паеш. Нападателната мощ на тима е подсилена от две нови попълнения: Паул Бухегер, пристигнал от Модена, и олимпийският шампион по плажен волейбол Андерс Мол. Франческо Сани и Лукас Глац остават в отбора на позиция посрещач, докато в центъра опитът на Симоне Андзани допълва Лоренцо Кортезия, Ейдън Зингел и Марко Вители. Леонардо Сканферла заема позицията на либеро. В спортно-техническия щаб няма размествания, докато на директорско ниво бившият играч на Лубе Марко Фаласки зае поста на тийм мениджър.

Коментарите преди мача

Фабио Балазо, либеро на Кучине Лубе Чивитанова: „Разполагаме с талантлив и подмладен състав. Започваме срещу труден опонент на негов терен. Рано или късно трябва да срещнем всички, но гостуване във Верона още на старта изисква пределна концентрация. Трябва да запазим хладнокръвие, да изпълняваме добре базовите елементи и да приемем, че все още не сме перфектни, тъй като тренираме заедно отскоро. Умението ни да останем задружни в трудните моменти ще бъде решаващо.“

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Фабио Соли, старши треньор на Рана Верона: „Всеки нов сезон носи своите предизвикателства, а конкуренцията става все по-висока. Направихме всичко необходимо в подготовката, включително с успешната интеграция на състезателите, които имаха натоварено лято с националните си гарнитури. Предстои ни още работа, за да достигнем най-високото си ниво. Длъжни сме да оползотворим всяка минута до началния съдийски сигнал, за да изчистим детайлите в играта си.“

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Факти, статистика и индивидуални постижения

Съдии на срещата ще бъдат Андреа Пуекер от Падуа и Антонела Верашина от Рим.

В директните сблъсъци между двата тима до момента предимството е на страната на Лубе, който има 50 победи и 12 поражения от общо 62 изиграни мача.

В редиците на домакините личат трима бивши състезатели на Лубе: Симоне Андзани (играл в Чивитанова в периода 2019–2024), Майка Кристенсън (2015–2018) и Марко Вители (2013–2016).

Възможни индивидуални рекорди: В редовния сезон: Франческо Дзопелари се нуждае от 3 блокади до достигане на 100, а Давиде Гардини е на 4 аса от кота 100 (Чивитанова). За Верона Симоне Андзани е на 2 аса от 100, докато на Ейдън Зингел липсват 21 точки до границата от 2000. В кариерата: Давиде Гардини е на 23 точки от 1500, а Джовани Гарджуло е на 4 аса от 100 (Чивитанова). Франческо Сани от Верона се нуждае от 18 точки, за да достигне 500 точки както в кариерата си, така и в рамките на Суперлигата.



Къде да гледаме двубоя

Срещата ще се излъчва на живо в ефира на Раи Спорт с коментар на Еди Дембински и Матео Пиано, както и в онлайн платформата ВБТВ. Радиослушателите могат да следят развитието на мача по Радио Аранча Нетуърк с коментатор Джанлука Паскучи, както и чрез мобилното приложение на радиото. Актуална информация ще бъде публикувана и в официалните канали на Лубе Волей в социалните мрежи.

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