Якуб Балцежак: Лубе може да свали Перуджа от върха в Италия! Алекс Николов е бъдещ MVP

Вицешампионът на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) има всички предпоставки да детронира Сър Суса (Перуджа) в италианската Суперлига, а Александър Николов е основният кандидат за Най-полезен волейболист (MVP) на сезон 2026/2027 според полския волейболен анализатор Якуб Балцежак.
В своята прогноза, публикувана в социалната мрежа X, Якуб Балцежак поставя братя Николови сред основните фактори в битката за титлата и определя Мануел Златанов като потенциалното откритие на първенството.
Перуджа остава фаворит №1 за Скудетото, но според Балцежак предимството на отбора на Анджело Лоренцети вече не е толкова голямо, колкото през миналия сезон. Полският анализатор обръща специално внимание на белгийския диагонал Фере Регерс, който трябва да замени Уасим Бен Тара.
Най-сериозният конкурент на шампионите според него ще бъде Кучине Лубе (Чивитанова_, където Александър и Симеон Николов имат ключови роли.
„Непосредствено до Перуджа поставям лудата Чивитанова, задвижвана от братя Николови. Финалистът от миналия сезон, ако съдим по тазгодишния състав, според мен притежава всичко необходимо, за да мисли реално за детронирането на Перуджа“, пише Балцежак.
В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест
Александър Николов – фаворит за MVP
Полският анализатор не се ограничава само с прогнозата за силен сезон на Лубе. Неговият избор за най-полезен волейболист на цялото първенство е Александър Николов.
Над 700 фенове посрещнаха Алекс и Мони Николови на бляскавото представяне на Лубе
„Лидерът на Лубе притежава всичко необходимо, за да стане най-добрият волейболист в цялото първенство“, категоричен е Балцежак.
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!
Той припомня и скорошно изказване на българския национал пред „La Gazzetta dello Sport“, че навлиза в етап от кариерата си, в който трябва да започне да печели трофеи.
Братя Николови вече дадоха заявка за силен сезон с успеха на Лубе в международния турнир Jesi Volley Cup. Тимът от Чивитанова победи Милано с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14) във финала, а Симеон Николов беше избран за най-полезен волейболист на турнира.
Седма поредна победа за Пиаченца: Чист успех срещу Кунео и 13 точки за Златанов
Мануел Златанов – откритието на сезона
Още една прогноза на Балцежак е свързана с волейболист с български корени. Той определя 18-годишния Мануел Христов Златанов от Пиаченца като потенциалното откритие на Суперлигата.
Полският анализатор стига дори до сравнение между младия посрещач и звездата на Тренто Алесандро Микелето. Според него Пиаченца разполага с изключителен талант от собствената си школа, който има всички шансове още през този сезон да се наложи като постоянен титуляр в състава на Данте Бонифанте.
Златанов вече привлече вниманието с представянето си в предсезонните турнири. Във финала на Sardinia International Volley Cup срещу Тренто той реализира 19 точки и беше най-резултатният волейболист при победата на Пиаченца с 3:0 (25:22, 29:27, 25:19).
Тренто и Верона сред претендентите, Пиаченца – черният кон
В прогнозата си Балцежак поставя Тренто и Верона сред отборите, от които очаква класиране поне в първата четворка. При Тренто основната въпросителна е свързана с физическото състояние на волейболистите, докато във Верона големите надежди са насочени към Нумори Кейта.
Модена е определен като отбор с потенциал да поднесе изненада и дори да се намеси в битката за медалите.
За „черен кон“ на първенството Балцежак посочва Пиаченца. Той оценява високо трансферната политика на клуба и смелостта да се залага на млади състезатели, като препоръчва тимът да бъде следен особено внимателно през новия сезон. Кунео е сред кандидатите за приятната изненада с евентуално класиране за плейофите, докато Чистерна е посочен като най-сериозно застрашения от изпадане отбор.
В редовния сезон на италианската Суперлига ще участват 12 отбора, а първите осем ще продължат в плейофите. Сериите в елиминационната фаза ще се играят до три победи. Прогнозите на Якуб Балцежак поставят трима млади волейболисти с българска връзка сред най-интересните фигури на предстоящия сезон – Александър и Симеон Николов в битката за Скудетото с Лубе и Мануел Златанов, който ще се опита да се утвърди в състава на Пиаченца.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google