Якуб Балцежак: Лубе може да свали Перуджа от върха в Италия! Алекс Николов е бъдещ MVP

Вицешампионът на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) има всички предпоставки да детронира Сър Суса (Перуджа) в италианската Суперлига, а Александър Николов е основният кандидат за Най-полезен волейболист (MVP) на сезон 2026/2027 според полския волейболен анализатор Якуб Балцежак.

В своята прогноза, публикувана в социалната мрежа X, Якуб Балцежак поставя братя Николови сред основните фактори в битката за титлата и определя Мануел Златанов като потенциалното откритие на първенството.

❗️ RUSZA LEGAVOLLEY – SEZON 2026/2027. CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED STARTEM ROZGRYWEK?! Tym wpisem rozpoczynam serię zapowiedzi poszczególnych lig, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. LegaVolley 2026/2027 - przed nami jeden z najbardziej pasjonujących sezonów od dawna. 🟢⚪️🔴 🔴 SYSTEM ROZGRYWEK: 12 zespołów w rundzie zasadniczej. Jej zwycięzca zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów. Osiem najlepszych drużyn zagra w fazie play-off, a każda jej runda będzie toczyć się do trzech zwycięstw. W tym sezonie wracają również play-outy, których stawką będzie utrzymanie na poziomie LegaVolley. 🔴 FAWORYCI DO TYTUŁU: Perugia. Obecnie najlepsza drużyna na świecie i główny kandydat do kolejnego scudetto. Zespół Lorenzettiego wygląda potężnie, choć mam wrażenie, że przewaga „Block Devils” nad resztą stawki nie jest już tak duża, jak rok temu. Bardzo ważny sezon przed Reggersem. Belg stanie przed niezwykle trudnym zadaniem godnego zastąpienia Ben Tary. Tuż obok Perugii stawiam szaloną Civitanovę napędzaną przez braci Nikolov. Finalista poprzedniego sezonu, patrząc na tegoroczny skład, ma moim zdaniem wszystko, by realnie myśleć o zdetronizowaniu Perugii. 🔴 CO NAJMNIEJ TOP4 LEGAVOLLEY: Nie mogę się doczekać zdrowego Trentino. Jednocześnie trudno mi pozbyć się obaw o to, czy zespół Marcelo Mendeza przejdzie przez ten sezon bez kolejnych problemów. Właśnie dlatego Itas ląduje u mnie tier niżej. Transferowo wygląda to świetnie, głębia składu jest spora, ale najbardziej czekam na to, co pokaże Michieletto. Co do Werony, coraz więcej informacji wychodzi na temat zachowania Darlana w poprzednim sezonie i decyzja o rozstaniu z Brazylijczykiem zaczyna nabierać sensu. Nadal nie jestem jednak w pełni przekonany do Bucheggera. Ważny sezon przed Keitą, który sam podnosi poprzeczkę oczekiwań, otwarcie mówiąc, że przyszedł czas na zdobycie scudetto. 🔴 STAĆ ICH NA WSZYSTKO: Modena. Bardzo podoba mi się ten skład. Mam pewne wątpliwości dotyczące trenera, ale potencjału tej drużynie odmówić nie można. Mujanović, Tizi-Oualou, Mati, Porro, Russo, Mejis, Jaeschke czy Bento – jest tu sporo jakości. To zespół z ogromnym potencjałem na sprawienie niespodzianki, a być może nawet na walkę o strefę medalową LegaVolley. 🔴 CZARNY KOŃ ROZGRYWEK: Piacenza. Nie sposób nie docenić pracy wykonanej przez ten klub na rynku transferowym, ale przede wszystkim odwagi w stawianiu na młodych i utalentowanych zawodników. To jedna z TOP3 drużyn na świecie, które najbardziej polecam śledzić w tym sezonie. Życzę Piacenzie wymarzonego roku, bo wystarczy spojrzeć na roczniki zawodników przewidywanego wyjściowego składu: 2001, 2004, 2008, 2001, 2000, 1997, 2000 r. Młodość, talenciaki i gigantyczne możliwości. 🔴 NIESPODZIANKA LEGAVOLLEY: Chciałbym zobaczyć Cuneo Volley w fazie play-off. Klub wykonał dobrą pracę na rynku transferowym. Tercet Feral – Hossein – Champlin, wsparty utalentowanym Strehlau, daje podstawy, by myśleć o najlepszym wyniku Cuneo Volley od lat. 🔴 KTO MOŻE POLECIEĆ DO A2: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na Cisternę. Jeżeli drużyna prowadzona przez Daniele Morato utrzyma się w LegaVolley, będzie to dla mnie spora niespodzianka. 🔴 MVP MISTRZOSTW WŁOCH: Aleksandar Nikolov. Lider Cucine Lube ma wszystko, by zostać najlepszym zawodnikiem całych rozgrywek. Jak sam niedawno przyznał na łamach „La Gazzetta dello Sport”, wchodzi właśnie w etap kariery, w którym musi zacząć wygrywać trofea. I trudno się z tym nie zgodzić. 🔴 ODKRYCIE LEGAVOLLEY 2026/27: Manuel Hristov Zlatanov. Polecam czym prędzej zająć wygodne miejsce w tym Hyperionie, bo za kilka tygodni może zrobić się ciasno. 18-letni talenciak, którego z ręką na sercu jestem w stanie porównać do… Alessandro Michieletto. Piacenza miała na własnym podwórku wychowanka, który może z miejsca na stałe wskoczyć do podstawowego składu drużyny Dante Boninfante. PS: Kolejne materiały dotyczące LegaVolley 2026/2027 pojawią się w osobnych wpisach. 🟢⚪️🔴 Foto: LegaVolley #podsiatka — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 14, 2026

Перуджа остава фаворит №1 за Скудетото, но според Балцежак предимството на отбора на Анджело Лоренцети вече не е толкова голямо, колкото през миналия сезон. Полският анализатор обръща специално внимание на белгийския диагонал Фере Регерс, който трябва да замени Уасим Бен Тара.

Най-сериозният конкурент на шампионите според него ще бъде Кучине Лубе (Чивитанова_, където Александър и Симеон Николов имат ключови роли.

„Непосредствено до Перуджа поставям лудата Чивитанова, задвижвана от братя Николови. Финалистът от миналия сезон, ако съдим по тазгодишния състав, според мен притежава всичко необходимо, за да мисли реално за детронирането на Перуджа“, пише Балцежак.

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Александър Николов – фаворит за MVP

Полският анализатор не се ограничава само с прогнозата за силен сезон на Лубе. Неговият избор за най-полезен волейболист на цялото първенство е Александър Николов.

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„Лидерът на Лубе притежава всичко необходимо, за да стане най-добрият волейболист в цялото първенство“, категоричен е Балцежак.

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Той припомня и скорошно изказване на българския национал пред „La Gazzetta dello Sport“, че навлиза в етап от кариерата си, в който трябва да започне да печели трофеи.

Братя Николови вече дадоха заявка за силен сезон с успеха на Лубе в международния турнир Jesi Volley Cup. Тимът от Чивитанова победи Милано с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14) във финала, а Симеон Николов беше избран за най-полезен волейболист на турнира.

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Мануел Златанов – откритието на сезона

Още една прогноза на Балцежак е свързана с волейболист с български корени. Той определя 18-годишния Мануел Христов Златанов от Пиаченца като потенциалното откритие на Суперлигата.

Полският анализатор стига дори до сравнение между младия посрещач и звездата на Тренто Алесандро Микелето. Според него Пиаченца разполага с изключителен талант от собствената си школа, който има всички шансове още през този сезон да се наложи като постоянен титуляр в състава на Данте Бонифанте.

Златанов вече привлече вниманието с представянето си в предсезонните турнири. Във финала на Sardinia International Volley Cup срещу Тренто той реализира 19 точки и беше най-резултатният волейболист при победата на Пиаченца с 3:0 (25:22, 29:27, 25:19).

Тренто и Верона сред претендентите, Пиаченца – черният кон

В прогнозата си Балцежак поставя Тренто и Верона сред отборите, от които очаква класиране поне в първата четворка. При Тренто основната въпросителна е свързана с физическото състояние на волейболистите, докато във Верона големите надежди са насочени към Нумори Кейта.

Модена е определен като отбор с потенциал да поднесе изненада и дори да се намеси в битката за медалите.

За „черен кон“ на първенството Балцежак посочва Пиаченца. Той оценява високо трансферната политика на клуба и смелостта да се залага на млади състезатели, като препоръчва тимът да бъде следен особено внимателно през новия сезон. Кунео е сред кандидатите за приятната изненада с евентуално класиране за плейофите, докато Чистерна е посочен като най-сериозно застрашения от изпадане отбор.

В редовния сезон на италианската Суперлига ще участват 12 отбора, а първите осем ще продължат в плейофите. Сериите в елиминационната фаза ще се играят до три победи. Прогнозите на Якуб Балцежак поставят трима млади волейболисти с българска връзка сред най-интересните фигури на предстоящия сезон – Александър и Симеон Николов в битката за Скудетото с Лубе и Мануел Златанов, който ще се опита да се утвърди в състава на Пиаченца.

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