Фабио Балазо остава капитан на Лубе, Матия Ботоло става негов заместник

Кучине Лубе Чивитанова финализира подготовката си за старта на новия сезон в италианската Суперлига Кредем Банка. В първия кръг от редовния сезон тимът се изправя срещу Рана Верона в събота, 17 октомври, от 18:00 часа в зала „Паламаджис“.

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Старши треньорът Джампаоло Медей вече официализира йерархията и лидерските роли в отбора. Либерото Фабио Балазо запазва капитанската лента, докато посрещачът Матия Ботоло бе определен за вицекапитан. Изборът на специалиста има за цел да осигури стабилни фигури с опит и силен характер, които да водят състава.

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Докато позицията на Балазо като лидер не будеше съмнение, новото назначение донесе огромно удовлетворение на родения в Басано състезател, който веднага изрази своите емоции.

„Вероятно получавам тази привилегия, защото съм в тима вече няколко години. Ще дам всичко от себе си да помагам максимално на целия колектив и на Фабио Балазо, който е нашият капитан и опитен ветеран в Лубе. Извън конкретните роли и йерархията, най-важен е отборният дух и тъкмо той ще бъде нашата най-голяма сила. Всеки от нас трябва да поеме лична отговорност, за да вървят нещата по най-добрия начин. Готвим се усилено за дебюта в Суперлигата, а мачът във Верона в събота ще бъде сериозно изпитание. Свикнали сме да спорим с тях за високи цели и е малко необичайно да се срещаме още на старта на първенството. Това е важен двубой от психологическо естество, тъй като искаме да започнем с победа, и очакваме с нетърпение първия съдийски сигнал в зала „Паламаджис“!“, коментира Ботоло.

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