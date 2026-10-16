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Даниел Дюбоа срещу Фабио Уордли II: Големият реванш в британския бокс

  • 16 окт 2026 | 14:17
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Даниел Дюбоа срещу Фабио Уордли II: Големият реванш в британския бокс

Даниел Дюбоа защитава титлата на WBO срещу бившия шампион Фабио Уордли след драматичния първи сблъсък през май,.

Британската тежка категория на професионалния бокс отново е на път да остави феновете по целия свят без дъх. На 17 октомври 2026 г. в емблематичната зала "The O2 Arena" в Лондон един срещу друг отново излизат Даниел Дюбоа и Фабио Уордли. Залогът за двубоя отново е световната титла в тежка категория на Световната боксова организация (WBO), но този път ролите са разменени: Дюбоа влиза като шампион, а Уордли е претендентът, търсещ реванш след първото си професионално поражение.

Незабравимият първи мач в Манчестър

Първата среща между двамата състезатели се проведе на 9 май 2026 г. в зала "Co-op Live" в Манчестър. В нея Уордли залагаше титлата си на WBO и започна битката с изключителна агресия. Още в десетата секунда на първия рунд той изпрати Дюбоа в нокдаун след чист десен прав, а в третия рунд го свали отново на пода.

Въпреки тежкия си старт, Дюбоа демонстрира невероятна издръжливост и постепенно пое инициативата на ринга. С течение на рундовете Уордли започна да се уморява и получи сериозен оток на дясното око от непрестанните попадения на съперника. Двубоят завърши в 11-ия рунд (0:28 мин), когато след серия от мощни удари на Дюбоа съдията се намеси и спря мача с технически нокаут (TKO). По този начин Дюбоа спечели световната титла и за втори път в кариерата си стана световен шампион в тежка категория.

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Пътят и успехите на Фабио Уордли

31-годишният Фабио Уордли има професионален актив от 20 победи (19 с нокаут), 1 загуба и 1 равенство. Уордли завоюва британската титла през 2022 г. след победа над Нейтън Горман, а по-късно през октомври 2024 г. нокаутира Фрейзър Кларк в първия рунд.

През юни 2025 г. Уордли спечели вакантната временна титла на WBA след нокаут срещу Джъстис Хуни, а през октомври същата година надделя над бившия световен шампион Джоузеф Паркър с ТКО в 11-ия рунд за временния пояс на WBO. През ноември 2025 г. той бе провъзгласен за световен шампион на WBO, след като Александър Усик оваканти титлата.

Визитка и постижения на Даниел Дюбоа

29-годишният Даниел "Динамита" Дюбоа притежава впечатляващ баланс от 23 победи (22 с нокаут) и 3 поражения, като се отличава с нокаутова успеваемост над 95%. Той стана най-младият шампион на Великобритания в тежка категория през 2019 г. едва на 21-годишна възраст.

Дюбоа е бивш световен шампион на WBA (Regular) от 2022 до 2023 г., както и световен шампион на IBF през 2024–2025 г. Сред най-забележителните му успехи са нокаутите срещу Джарел Милър в 10-ия рунд, Филип Хъргович в 8-ия рунд и триумфът пред 96 000 зрители на "Уембли" срещу Антъни Джошуа през септември 2024 г., когато свали Джошуа четири пъти преди нокаута в 5-ия рунд.

Напрежението преди реванша

Преди реванша на 17 октомври в The O2 Arena и двата тима си размениха остри думи. От лагера на Уордли поискаха "строг съдия", като заявиха, че Дюбоа е използвал непозволени прийоми и удари с глава в първия мач. Треньорът на Дюбоа, Дон Чарлз, отхвърли тези твърдения, определяйки ги като знак за "несигурност и слабост". В същото време Дюбоа заяви, че е напълно фокусиран върху този сблъсък и че се надява да приключи реванша "по-бързо и по-клинично".

Фабио Уордли готов отново да опровергае съмненията в него срещу Дюбоа
Фабио Уордли готов отново да опровергае съмненията в него срещу Дюбоа
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