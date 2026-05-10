Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Даниел Дюбоа оцеля след два нокдауна – първия само след 10 секунди – за да детронира окървавения, но смел Фабио Уордли в 11-тия рунд на вълнуваща класика в тежка категория и да стане двукратен световен шампион.

May 9, 2026

Уордли свали своя сънародник още в началото с чист десен удар и го прати на пода отново в третия рунд, преди Дюбоа да се съвземе и да отвърне с вълна след вълна от тежки удари.

Боксьорът от Ипсуич, с наранен нос и едно почти затворено око, се клатушкаше по ринга, но някак остана на крака и продължи да отвръща. Когато мачът навлезе в опасна територия, реферът в крайна сметка реши, че е видял достатъчно, като спря боя. Съкрушеният Уордли падна на колене, докато Дюбоа празнуваше спечелването на световната титла на WBO в тежка категория.

„Беше война. Благодаря ти, Фабио, за това, благодаря. Знам, че имам сърце, огромно сърце. Аз съм воин там вътре“, каза Дюбоа пред DAZN. „Трябваше да се изправя, да го преодолея и да се върна още по-силен. Аз съм воин.“

В седмица, в която психиката на Дюбоа беше поставена под съмнение, 28-годишният боксьор накара критиците си да замълчат с ярка демонстрация на сърце и мощ. Дюбоа записа 23-тата си професионална победа и отново се утвърди сред водещите имена в дивизията, докато 31-годишният Уордли загуби за първи път в 22 мача.

С огромна нокаутираща сила и от двете страни, двубоят се нареди сред редките елитни срещи, които оправдават напълно очакванията преди гонга. Промоутърът Франк Уорън потвърди, че има клауза за реванш. След като пристигна на залата с час по-късно от шампиона заради трафика в Манчестър, Дюбоа направи бързо и делово излизане към ринга.

Уордли, в първата си поява след издигането му до статут на световен шампион, попи атмосферата с по-лежерен вход. Облечен в роба на футболния клуб Ипсуич Таун, той бе посрещнат топло от 18-хилядната публика. С общ баланс от 42 победи – 40 от тях с нокаут – в залата се усещаше осезаемо напрежение. Уордли остана верен на обещанието си да започне агресивно и Дюбоа моментално се озова на пода след чист десен удар.

Дюбоа намигна към ъгъла си, но изглеждаше шокиран. Той събори Уордли на земята в клинч, докато и двамата боксьори разменяха мощни удари. Мнозина очакваха Дюбоа да наложи волята си рано, преди Уордли да намери ритъм. Смятан за по-добрия технически боксьор, той се събра и пласира десен удар във втория рунд.

Инерцията отново се обърна в третия, когато Уордли, който изглеждаше опасен с десните си овърхенди и ъперкъти, разклати Дюбоа. Дюбоа падна на коляно и преживя отброяването, преди да отвърне с десен, който разтърси Уордли. Боксьорите и феновете едва успяваха да си поемат дъх, докато треньорът Дон Чарлс призова Дюбоа да използва повече левия си прав. Той последва инструкцията и започна да поема контрол над срещата.

Лявото око на Дюбоа беше подуто, но лицето на Уордли изглеждаше още по-зле. Дюбоа подготвяше атаките си с ляв джаб, преди да пласира най-тежките си удари в четвъртия и шестия рунд. Уордли, който преди десетилетие работеше в сферата на подбора на персонал, показа изключителна брадичка и сърце, отказвайки да падне, въпреки че краката му трепереха, а кръвта се стичаше по лицето му.

Повечето боксьори вероятно щяха да бъдат спрени от своя ъгъл, но Уордли си изгради репутация с драматични обрати. Този път обаче усещането беше различно. Лекарят прегледа травмите на Уордли преди осмия рунд и му позволи да продължи.

Към деветия рунд реферът изглеждаше готов да се намеси, докато Уордли продължаваше да поема тежко наказание, а двубоят ставаше все по-труден за гледане. Лекарите отново позволиха на Уордли да продължи преди десетия рунд, а когато спирането най-накрая дойде в 11-тия, почти се усети облекчение.

Сензационният двубой беше достигнал своя край. Уорън – ветеран с 45 години в спорта – го описа като „най-добрия мач в тежка категория“, който някога е промотирал. Характерната устойчивост на Уордли беше налице, но шампионът – спокоен и уверен през цялата бойна седмица – в крайна сметка може би бе подценил Дюбоа.

Дори в поражението обаче Уордли остава един от водещите претенденти в дивизията, а възходът му от аматьорския бокс до световното ниво за по-малко от десетилетие подсказва, че все още има накъде да расте. За Дюбоа тази победа добавя още една ключова глава към кариера, белязана както от тежки удари, така и от големи победи.

Загубите от Джо Джойс и два пъти от Олександър Усик бяха породили въпроси за мястото му сред най-добрите, но този успех категорично възстановява статута му.

„Фабио е издръжлив човек, издръжлив воин, голям воин. Благодаря ти за страхотния мач, човече. Беше чест да бъда на ринга с теб“, каза Дюбоа. „Искам да израсна от този мач, да се подобря, да се върна още по-добър и отново да царувам като шампион.“

Трети мач с Усик – и нов шанс за абсолютна слава – изглежда като очевидната следваща глава. Но ако украинецът победи Рико Верхувен по-късно този месец, както се очаква, може да няма особен апетит за трилогия след две убедителни победи. Реванш с Уордли би бил лесен за продажба и вероятно ще се случи.

Сблъсък с високо оценявания Моузес Итаума също би разпалил въображението, докато победителят от евентуален мач между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри също може да насочи вниманието си към Дюбоа за последен шанс за световна слава. Засега обаче Дюбоа напомни на дивизията, че все още е една от най-опасните и разрушителни сили в тежка категория.