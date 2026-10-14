Фабио Уордли готов отново да опровергае съмненията в него срещу Дюбоа

Фабио Уордли е изправен пред тежка задача в реванша срещу Даниел Дюбоа тази събота в лондонската „О2 Арена“.

През май двамата предложиха на зрителите един от най-зрелищните двубои в тежка категория в най-новата история, разменяйки тежки удари в продължение на 11 кървави рунда. Въпреки че още в началото Уордли свали Дюбоа два пъти в нокдаун, именно той понесе по-голямата част от тежките удари. Лондончанинът Дюбоа се съвзе след паданията на пода в първия и третия рунд и започна да налага Уордли из целия ринг, докато реферът Хауърд Фостър най-накрая не прекрати двубоя, за да предпази необичайно издръжливия Уордли от още поражения.

След загубата Уордли се раздели със световната си титла на WBO в тежка категория. Заради жестокия характер на двубоя възникнаха въпроси дали боксьорът с баланс 20 победи, 1 загуба и 1 равенство, с 19 победи с нокаут, ще има желание за реванша, предвиден в договора. Уордли сложи край на тези въпроси само няколко дни след първата загуба в кариерата си, като активира клаузата за реванш. Тази събота той ще излезе като претендент — роля, която приема с удоволствие.

„Честно казано, страхотно е. Наистина много ми харесва. Чувствам се по-естествено, сякаш товарът е по-малък“, каза Уордли пред медиите. „Не ме разбирайте погрешно, прекрасно е да си световен шампион и да носиш тази титла. Не мисля обаче, че тежестта идваше непременно само от това, че бях световен шампион. Да имаш и непобеден рекорд и да излезеш срещу толкова добър боксьор като Даниел също носи определена тежест. А сега просто се чувствам свободен.

Разговорите около двубоя се промениха. Отново се очаква да загубя, нещата да се развият по-зле за мен. Аз съм претендентът, аз съм преследвачът. И честно казано, за мен всичко това е като: „Ето го! Това е хубавата част, на която се наслаждавах през всичките тези години на израстване и изкачване нагоре.“ Чувството е страхотно.“

Уордли опровергава фенове, журналисти и така наречени боксови експерти още от преминаването си от боксовите срещи за любители извън традиционната аматьорска система към професионалния ринг, пише BoxingScene. След като надви очакванията в серия, включваща победи над Фрейзър Кларк, Джъстис Хуни и Джоузеф Паркър, мнозина вярваха, че Уордли ще се справи и с Дюбоа. Когато обаче този уикенд Уордли излезе на ринга срещу Дюбоа за втори път, малцина ще очакват от него да обърне развоя на съперничеството им.

Работи ли това в негова полза?

„Спокойният боксьор се чувства комфортно и уверено, а според мен това винаги е от полза. Така че краткият отговор е „да“, каза Уордли. „Опровергавам ги вече не знам колко години. Беше забавно, защото махалото се люшна в другата посока и всички започнаха да казват: „О, всъщност този мач ще го спечелиш. Смятаме, че този път ще успееш.“ И накрая загубих. Изглежда, за мен е по-добре, когато ми казват, че ще бъда аутсайдерът, че ще загубя или че това вече е ниво, което е извън възможностите ми. Всичко това е просто много шум отвън. То няма реално влияние върху мен, отбора ми, начина, по който тренирам, или каквото и да било друго в това отношение.“

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