Марк Маркес: Преди уикенда този резултат беше сън

Марк Маркес заяви, че е много доволен от представянето си в хода на уикенда за Гран При на Индонезия, въпреки че завърши едва шести в състезанието на „Мандалика“.

Important points secured by @marcmarquez93 💪 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/5tiJ5fnMAk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

За Маркес това е първият случай, в който той финишира успешно състезанието на остров Ломбок, след като досега имаше три отпадания и едно нестартиране. Освен това той не загуби нито една точка спрямо основния си съперник за титлата Хорхе Мартин, а загубата му спрямо Марко Бедзеки беше само три пункта за целия уикенд.

Марко Бедзеки спечели Гран При на Индонезия, Хорхе Мартин отново начело в MotoGP

„Лесно е за обяснение. Ако в четвъртък ми бяхте казали, че за целия уикенд ще загубя само три точки от Марко и ще съм равен с Хорхе, щеше да е сън. А ние го постигнахме на писта, която е най-слабата за нас. Направихме страхотен уикенд, бяхме постоянни през цялото време. Вярно е, че в състезанието страдахме много, особено във втората част, но аз съм доволен как завърши уикендът.



„Деградацията на задната гума беше огромна. Предната беше перфектна. Вярно е, че в десетия завой отстъпвах малко, но това беше моята стратегия. Не рискувах, защото 12 обиколки преди края аз усетих темпото. Знаех, че така или иначе Педро (Акоста) и Ай (Огура) ще ме изпреварят, а може би и Фабио (Ди Джанантонио), но в края той се отказа.



„Моята стратегия беше да не рискувам. Не спирах късно, нямах увереност. В някои определи обиколки в тренировките можех да спирам късно в десетия завой, но днес сметнах, че ще загубя повече, отколкото ще спечеля.



„Натиснах в няколко обиколки, в други усетих, че мога да поддържам темпото на Хорхе, но за десет тура, както в спринта вчера, не за 27. Вярно е, че трябва да карам по различен начин и да се адаптирам към много неща. Днес просто се опитах да държа постоянно темпо.



„С оставащи 12 тура усетих, че Педро си играе с нас, защото имаше проблем с налягането на гумата. Огура беше много бърз в края и аз можех да се боря единствено с Фабио, защото имаме еднакъв мотор. Но другите бяха по-бързи от мен. Понякога трябва да приемеш това и точно това трябва да направя, ако искам да спечеля титлата“, каза Маркес.

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Снимки: Gettyimages