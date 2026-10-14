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От Априлия посочиха двете писти, които ги притесняват в битката им с Марк Маркес

  • 14 окт 2026 | 12:14
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Техническият директор на Априлия в MotoGP Фабиано Стерлакини посочи кои са двете писти, които най-много притесняват марката от Ноале до края на сезона в MotoGP.

В неделя Априлия спечели историческа четворна победа в Гран При на Индонезия на „Мандалика“, а очакванията са RS-GP да се представи силно и на „Филип Айлънд“ в Австралия следващата седмица. След това обаче предстоят надпреварите в Малайзия и Катар, които Стерлакини очаква да са много по-силни за Марк Маркес и Дукати.

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„Трудно е да се каже. Не защото не искам да кажа, а защото, примерно, ние трябваше да сме в режим на защита в Австрия, но направихме много силен уикенд там. Работим по това да сме възможно най-подготвени за Малайзия и Катар, защото това са две писти, на които Хорхе (Мартин) реално не се състезава миналата година и сме по-притеснени за тях.

„Вярваме, че на останалите писти ще сме по-конкурентоспособни. Валенсия ще е по-неутрална, защото е писта с преобладаващи леви завои, а знаем колко силен е Марк в тях.

„В Индонезия успяхме да вкараме всички наши мотори пред него и съответно наваксахме повече точки. Все още не е дошло времето за заповеди, ще си дадем още едно-две състезания и след това ще трябва да теглим чертата и да започнем да ги налагаме, това е част от спорта“, коментира Стерлакини.

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До края на сезона в MotoGP остават пет кръга, а преди тях лидер в генералното класиране е Мартин, който води с две точки пред Маркес. Трети на 46 пункта зад лидера е Марко Бедзеки, който спечели надпреварата на „Мандалика“ миналата неделя.

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Снимки: Gettyimages

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