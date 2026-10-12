В Дукати нямат съмнения, че Априлия ще използва отборни заповеди в битката с Марк Маркес

Мениджърът на заводския тим на Дукати Давиде Тардоци е напълно убеден, че от състава на Априлия рано или късно ще приложат отборни заповеди в MotoGP, за да подкрепят Хорхе Мартин в битката за световната титла срещу Марк Маркес.

След надпреварата в Индонезия действащият шампион Маркес изостава само на две точки от лидера Мартин. Тардоци коментира ситуацията откровено, като заяви пред Sky Italia: „Напълно логично е... Аз бих направил същото.“

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В Мандалика Маркес и Дукати нанесоха неочакван удар срещу доминиращия тим на Априлия, възползвайки се от инцидент на първия завой и проблеми с налягането в гумите на Мартин, за да спечелят спринта в събота. Този успех изведе Маркес начело в класирането за първи път през настоящата кампания.

В основното състезание обаче Априлия отвърна подобаващо, заемайки първите четири позиции за първи път в историята си, докато Маркес стигна единствено до шестото място. Поражението за Дукати можеше да бъде и по-тежко, но Мартин финишира едва трети, оставайки зад Марко Бедзеки и Раул Фернандес.

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„Да пристигнем с два пункта пасив спрямо Мартин и да си тръгнем със същата разлика от две точки е успех за нас. Истинският проблем се крие във факта, че Априлия демонстрира категорично превъзходство, особено на това трасе“, подчерта Тардоци.



„Нямам абсолютно никакво съмнение, че Априлия рано или късно ще издаде отборни заповеди. Струва ми се напълно правилно и оправдано, аз също бих го сторил“, добави ръководителят на Дукати.

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Снимки: Gettyimages